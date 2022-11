Diumenge s’inaugurarà la gran cita del futbol, el torneig desitjat per qualsevol futbolista. El 18 de desembre es coneixerà el campió en un llarg camí amb gairebé tots els millors jugadors del món. Aquí resumim les 10 estrelles que il·luminaran Qatar.

Messi/Argentina

L'astre argentí arriba al Mundial amb 35 anys, i havent pràcticament confirmat en una entrevista que serà la seva darrera copa del món, estarà davant de la seva última oportunitat per deslliurar-se dels fantasmes del passat que arrossega des de 2014, any en el qual va perdre la final contra Alamània. Tot i les males experiències prèvies hi ha motius per ser positiu, amb Argentina estant invicte als últims 35 partits. A més Messi arriba en un gran moment de forma i amb ganes de confirmar-se com al millor de la història.

Neymar/Brasil

Tot i que no se sap del cert si serà l'últim Mundial de l'extrem brasiler, segons les seves paraules, l'encara com si fos l'últim. Després de 20 anys sense veure a Brasil com a campiona del món, el líder de la 'canarinha' vol aspirar a tot, tal com ho demostren les prediccions situant-los com als primers favorits.

Mbappé/França

El davanter francès, sent l'únic de la llista que ja ha aconseguit una estrella, arriba com a una de les sensacions del moment i estrella indiscutible dels 'bleus', que intentaran repetir ser campions 4 anys després. L'última selecció a assolir encadenar dos Mundials seguits va ser Brasil els anys 1958 i 1962.

Pedri/Espanya

El canari i estrella blaugrana arriba com a vigent millor jove de l'Eurocopa i tot i lluir el dorsal 26, ningú dubta de les grans aportacions que acomplirà amb 'la Roja' en el seu primer Mundial. Si Pedri no mostra les seves habilitats, els de Luis Enrique es poden encallar en la competició.

Kane/Anglaterra

Després de ser proclamar-se subcampió d'Europa, el davanter del Tottenham de 29 anys, vol obtenir el màxim trofeu de nacions 4 anys després de ser bota d'or, i la gran forma en la qual arriba, sent el segon màxim golejador de la lliga anglesa només darrere d'Erling Haaland, de segur que el beneficiaran a ell i a la selecció anglesa.

Benzema/França

Uns mesos després d'haver guanyat la Pilota d'Or, el davanter del Reial Madrid no es podia quedar fora de la llista. Havent-se reservat aquest primer tram de temporada amb els madridistes, Karim Benzema vol ser un dels referents dels francesos. Aquest serà el seu segon Mundial, havent jugat només el de l'any 2014.

Lewandowski/Polònia

Tot i que no s'espera que Polònia sigui la sorpresa a la copa de nacions, l'estrella del Barça, que no baixa dels 40 gols per temporada des de l'any 2015, intentarà marcar el seu primer gol en un Mundial amb 34 anys, després de no poder aconseguir-ho l'any 2018.

De Bruyne/Bèlgica

El migcampista 'cityzen' es presenta com a una de les raons per als diables vermells per creure que els de Robert Martínez poden reivindicar-se al panorama internacional. La de Qatar es presenta com a l'última cita per la generació daurada belga per donar un cop sobre la taula amb una bona actuació i la possibilitat de somiar amb tot.

Kimmich/Alemanya

El distribuïdor de joc germànic es presenta amb intencions de voler fer oblidar el ridícul de 2018, mitjançant velles glòries com Manuel Neuer i Thomas Müller. El migcampista del Bayern de Munic arriba a la cita amb l'edat ideal, 27, prou jove per poder rendir al màxim nivell però ja amb anys d'experiència i amb l'ànim de reanimar a una tetracampiona.

Modric/Croàcia

Tot i que probablement la seva millor versió va expirar després de proclamar-se subcampió i ser premiat com a millor jugador de la copa del món de 2018 tot i perdre la final, el migcampista del Reial Madrid de 37 anys té energia per pilotar el vaixell croat almenys un Mundial més.