El músic britànic Rod Stewart ha revelat que va rebutjar una oferta de més d’un milió de dòlars (960.000 euros) per actuar durant el Mundial de Qatar per raons morals. «Em van oferir molts diners, més d’un milió de dòlars, per tocar allà fa quinze mesos. Ho vaig rebutjar» perquè «no està bé anar» a aquest Mundial, va dir Stewart al diari britànic ‘The Sunday Times’ en una entrevista en la qual li van preguntar sobre la falta de drets dels homosexuals a Qatar.

«Els aficionats han d’anar amb compte», va comentar el músic, que va assegurar que «hauria estat bé» tocar durant el Mundial el seu tema ‘The Killing of Georgie’, que narra l’assassinat d’un amic gai en la dècada de 1970. El mateix que Dua Lipa Nascut a Londres, tot i que de pare escocès, el músic de 77 anys va lamentar que Escòcia no s’hagi classificat per a la competició. Qüestionat sobre si donarà suport a Anglaterra, respon amb ironia: «No, al Brasil». La també britànica Dua Lipa, per la seva banda, va negar que hagi sigut convidada a actuar en el Mundial de Qatar i va assegurar que animarà la selecció anglesa «des de lluny». «Espero visitar Qatar quan hagi complert totes les promeses sobre drets humans que va fer quan es va guanyar el dret a organitzar el Mundial», va dir l’artista, de 27 anys, a Instagram.