El capità de la selecció francesa, Hugo Lloris, ha anunciat que no lluirà el braçalet amb els colors representatius de la comunitat LGTB al Mundial de Qatar.

Aquesta decisió, a més de generar molta polèmica, ha suposat tota una sorpresa, ja que França havia de ser una les seleccions que recolzaran la campanya One Love, per la qual els capitans dels combinats implicats duran el braçalet amb amb els colors de la bandera LGTB.

Anglaterra, Alemanya, Bèlgica, Dinamarca, Suècia, Noruega i Suïssa són les altres seleccions que participaran en la iniciativa, tret que, com ha passat amb França, hi hagi alguna reacció semblant d’ara endavant, abans de l’arrencada del torneig.

La decisió

El porter del Tottenham va comunicar i va explicar la decisió ahir en roda de premsa. «Quan rebem estrangers a França, volem que compleixin les nostres regles i tradicions. Faré el mateix a Qatar, ho vull respectar», va afirmar.

Aquestes declaracions contrasten amb les del capità d’Anglaterra, Harry Kane, que precisament comparteix vestidor amb Lloris al club londinenc: «És un honor per a nosaltres recolzar aquesta campanya. Com a capitans, potser competim entre nosaltres per un lloc al camp, però ens mantenim units fora davant tota forma de discriminació. Portar aquest braçalet en representació de la nostra selecció ens permetrà enviar un missatge clar al món», va reivindicar.

«Per descomptat tinc la meva opinió personal sobre el tema i és molt pròxima a la del president de la FFF (Federació Francesa de Futbol). Puc estar d’acord o no amb les idees de Qatar, però les he de respectar», va exposar Lloris. Aquestes últimes declaracions del porter agafen força tenint en compte que Noël Le Graët, president de la FFF, s’ha mostrat més aviat reticent a participar en la campanya.

Discrepàncies entre companys

La situació pot generar divisió al vestidor, ja que el segon capità de la selecció gal·la, Raphael Varane, no va indicar cap inconvenient a mostrar el seu suport per la iniciativa. «Per a mi és un honor defensar certs valors, de manera que això no suposarà cap problema», va admetre el central del Manchester United.

Més enllà de la campanya de One Love, altres seleccions portaran a terme iniciatives solidàries a favor dels treballadors migrants qatarians que han patit condicions infrahumanes en la construcció dels estadis que han provocat la mort de milers d’ells. Els Països Baixos subhastarà les samarretes dels seus jugadors i destinarà els beneficis a un col·lectiu greument afectat arran de la cita mundialista.

Els futbolistes de França, que faran donacions a oenagés en favor dels drets humans suposadament violats a Qatar, inicien la seva etapa al <strong>Mundial </strong>el 22 de novembre davant Austràlia. El conjunt dirigit per Didier Deschamps també s’enfrontarà a Dinamarca i Tunísia en el grup D de la Copa del Món.