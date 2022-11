Alejandro Balde viurà un dia especial diumenge: s’entrenarà per primera vegada com a internacional absolut, en plena preparació mundialista, a pocs dies del debut, i poc després parlarà davant els mitjans per oferir les seves impressions com a nouvingut.

El futbolista del Barça, nascut a Barcelona (el seu pare és de Guinea Bissau i la seva mare, de la República Dominicana) fa 19 anys, va ser convocat pel Mundial després de confirmar-se la baixa de José Luis Gayà, a causa d’un esquinç de turmell. Balde estava convocat amb la sub-21, però quan va rebre la trucada de Luis Enrique va abandonar la concentració de la Rojita a Sevilla, va volar a Barcelona i d’allà, a Doha. Va arribar a la capital de Qatar dissabte, poc després del migdia, on va ser rebut per empleats de la RFEF que el van acompanyar a la seu de la concentració espanyola. Per a diumenge, està previst que Balde s’entreni per primera vegada amb els seus companys, a les 10.30 hores (dues hores menys a Espanya). Després, Balde compareixerà davant els mitjans de comunicació desplaçats a Qatar, a partir de les 12.15 hores.