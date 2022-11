Eric Garcia va concedir una entrevista on va parlar sobre les seves previsions per al Mundial, el rol a l’equip i la relació amb Luis Enrique.

A més, Eric va respondre un breu test ràpid sobre els seus records mundialistes i la seva visió sobre Qatar:

¿Quin és el seu primer record d’un Mundial?

Doncs el meu primer record és el gol d’Iniesta el 2010. Vaig néixer el 2001, així que no en tinc per gaire més...

¿On era l’11 de juliol del 2010?

A casa, amb tota la meva família, veient el partit.

¿Quin és el millor partit que ha vist en un Mundial?

Doncs pel que va significar per al futbol espanyol, aquesta final del 2010, i perquè en els Mundials posteriors no es va tenir tanta sort.

¿Recorda on era quan li van atorgar a Qatar l’organització del Mundial del 2022?

La veritat és que no tinc ni idea...

¿És la seva primera vegada a Qatar?

Recordo haver vingut amb el Barça de petit.

¿Vindria de vacances a Qatar?

Es pot anar de vacances una mica més a prop de casa i també s’hi està molt bé.

¿Què és el més rar que ha ficat a la maleta?

Diria que el més rar és la ‘playstation’.

¿Quina és la seva porra per al Mundial?

Doncs l’hem d’entregar encara i no la tinc acabada... He d’intentar aclarir els encreuaments, en un torneig així et pots esperar qualsevol cosa.