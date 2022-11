«Avui em sento qatarià, àrab, africà, gai, discapacitat, treballador migrant». Al president de la FIFA, Gianni Infantino, li va semblar una bona idea començar així la seva compareixença prèvia a l’inici del Mundial. Una roda de premsa, celebrada al centre de premsa de Doha davant d’uns 400 periodistes, que va seguir una línia argumental clara: defensar Qatar davant la «hipocresia» de les crítiques originàries d’Europa i de la resta d’Occident.

La major part de la seva intervenció, de més d’una hora i mitja de durada, va girar entorn dels treballadors migrants i les denúncies que més de 3.000 han mort durant la construcció dels vuit estadis a causa de les precàries condicions.

«A Europa tanquem les nostres fronteres i gairebé no permetem l’arribada d’aquests treballadors. I els que arriben han de recórrer una ruta molt complicada a la qual només sobreviuen uns quants. Si a Europa de debò li importés el destí d’aquests joves, podria fer el que fa Qatar: crear rutes legals perquè almenys un percentatge d’aquests treballadors arribés a Europa, perquè tinguessin un lloc de treball, tot i que sigui amb un salari baix, i un futur», va afirmar Infantino el dia abans de l’inici del campionat.

El màxim mandatari del futbol mundial va insistir molt en els «progressos» del règim qatarià en els últims anys davant la «doble moral» de les crítiques que arriben del món occidental: «Abans de donar lliçons, els europeus hauríem de disculpar-nos durant tres mil anys pel que hem fet en els tres mil anys anteriors».

En aquesta línia, va culpar les multinacionals occidentals amb negocis a Qatar per no treballar per a la millora de les situacions dels treballadors migrants: «¿Quantes empreses occidentals guanyen milers de milions a Qatar? ¿I quantes han abordat els drets dels migrants? Cap, perquè canviar la legislació implicaria reduir els ingressos. Nosaltres ho hem fet i la FIFA genera menys diners a través de Qatar».

«Un treballador migrant guanya 10 vegades més aquí que al seu país, així que no li és fàcil tornar», ha prosseguit Infantino, que ha defensat que Qatar ha pagat, «conforme a la seva llei», 350 milions de dòlars en matèria d’indemnitzacions laborals en els quatre últims anys «perquè, en molts casos d’accidents, la indemnització equival a diversos anys de salari».

Els drets LGBTI

Sobre els drets de la comunitat LGBTI va ser molt més breu. Va dir, en resum, que els gais són benvinguts per part de la FIFA i de Qatar i va comparar la situació d’aquest Mundial amb la del que va organitzar Suïssa... fa 68 anys.

«Hi ha crítiques perquè es pot acabar a la presó per manifestacions homosexuals... Aquesta legislació existeix en molts països; existia a Suïssa el 1954. ¿Volem quedar-nos a casa a criticar, a assetjar, a queixar-nos que aquests àrabs o aquests musulmans són dolents perquè no permeten ser gai en públic? Jo crec que s’hauria de permetre, però cal travessar un procés». Bé, doncs ja està. No passa res. Tot bé a Qatar, estem treballant en això, en procés. O això li sembla a Infantino.

En el torn de preguntes, se li va preguntar per la voluntat de diverses seleccions de portar un braçalet de capità amb la bandera irisada en defensa dels drets LGBTI. La seva resposta va ser eloqüent: «Tenim reglaments molt clars proporcionats per la FIFA, una campanya en defensa de diferents temes socials de caràcter universal. Hem de trobar campanyes a les quals es pugui adherir tothom, però en el terreny de joc només hauríem de veure futbol, no altres causes».

També va relativitzar un tema més trivial, sobre la prohibició de vendre alcohol als estadis i els voltants: «No és tan dramàtic no poder beure cervesa durant 20 hores al dia».

I va titllar de «racistes» aquells qui han criticat o s’han rigut de les famoses desfilades d’aficionats per Doha dels últims dies: «Es parla dels falsos seguidors amb aspecte indi. ¿No poden recolzar Anglaterra, Espanya, Alemanya? Això és racisme. Tothom té dret a recolzar la selecció que vulgui».