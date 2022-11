Aquest diumenge arrenca a Qatar el Mundial més atípic de la història. Serà la 22a edició de la gran cita del futbol, el torneig que ningú vol perdre’s i que els seguidors devoren per televisió. No s’havia disputat mai abans en un país àrab ni en dates de tardor. Són les dues primeres curiositats d’un campionat amb arestes de tota mena que s’inaugurarà amb un partit sòrdid com pocs: Qatar-Equador. Ja s’ha parlat i escrit molt del torneig, però sempre hi ha marge per a la incertesa i el debat entre amics. Aquí plantegem una guia per treure pit i presumir al bar.