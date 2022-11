Males notícies per a França. I pitjors encara per a Karim Benzema, que va haver d’abandonar l’entrenament de la selecció gal·la al tornar a lesionar-se. No podrà jugar, per tant, en el debut de l’equip de Didier Deschamps contra Austràlia i corre, segons ha revelat el diari ‘L’Équipe’, seriós perill de perdre’s també tot el Mundial.

Karim Benzema forfait contre l'Australie et très incertain pour la suite de la Coupe du monde — L'ÉQUIPE, 19 de noviembre de 2022

Benzema no ha pogut acabar la sessió preparatòria afectat per unes molèsties musculars que venia arrossegant des de fa diverses setmanes. De fet, el davanter del Madrid havia sigut extremadament acurat en les seves aparicions a la Lliga per no córrer cap risc de cara al Mundial. En l'entrenament d'aquest dissabte havia començat a treballar amb el suposat equip titular que havia dissenyat Deschamps. Però les molèsties el van enviar al vestidor abans d'hora provocant una sensació d'orfandat a França perquè perd el seu Pilota d'Or.