El seu pare, el formidable davanter George Weah, mai va poder disputar un Mundial. No ho tenia fàcil com a representant de Libèria, el país que ara presideix ficat ja en tasques polítiques. L’exjugador del PSG, el Milan, el Chelsea o el Manchester City té l’honor de ser l’únic Pilota d’Or africà. El va conquerir el 1995, quan encara no havia nascut el seu fill, Timothy Weah, el davanter del Lilla que aquest dilluns va marcar per als EUA en l’empat davant la Gal·les de Gareth Bale (1-1).

El fill de la llegenda liberiana, de 22 anys, es va formar a les categories inferiors del New York Red Bulls abans de marxar a França, on va entrar a l’escola del PSG. A Qatar va arribar com un dels jugadors destacats del combinat de Gregg Berhalter, que va firmar una primera part notable davant una Gal·les insulsa en el seu retorn a un Mundial 64 anys després. Like father, like son 🔥#FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/uadEwvK2NP — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 21 de noviembre de 2022 Una doble ocasió americana amb cop de cap de Sargent inclòs (m. 9) va ser el primer avís dels EUA abans del gol de Weah, després d’una excel·lent assistència de Pulisic, el talentós jugador del Chelsea (m. 36). Reacció britànica Va millorar Gal·les després del descans i va acariciar l’empat amb un cop de cap de Davies rebutjat per Turner (m. 64). Les accions a pilota aturada es van convertir en el millor (i únic) argument de la selecció britànica fins que Bale va provocar un penal del tosc Zimmerman que ell mateix va transformar (m. 82). A tale of delight and despair.



#FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/CjecXs7Ezb — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 21 de noviembre de 2022 L’exmadridista, que juga ara a Los Angeles, va firmar un valuós empat per a la lluita per la segona plaça d’un grup amb Anglaterra de favorita.