En aquest Mundial de Qatar, els aficionats que poblen els carrers de Doha aquests dies es divideixen en tres grups: els argentins, els mexicans i la resta. Però són els primers els més nombrosos, entusiasmats per una hipòtesi que ells fins ara contemplaven com a irrefutable veritat: Leo Messi, en la cinquena oportunitat, farà campiona del món per tercera vegada a l'Argentina. Després de la patacada d'aquest dimarts contra l'Aràbia Saudita, potser la confiança ja no és tanta.

Ningú, gairebé ni el més optimista dels saudites, podia imaginar el que ha passat a l'Estadi Lusail. El que semblava que seria un plàcid debut de l'Argentina davant l'Aràbia Saudita s'ha acabat convertit en un drama nacional. L'equip de Messi ha perdut contra tot pronòstic davant qui havia de ser el rival més feble d'un grup on també hi ha Polònia i Mèxic. Superior sense grans ostentació durant la primera meitat, Argentina s'ha petrificat just després del descans en rebre dos gols de la selecció saudita que amb tan bon encert dirigeix Hervé Renard. I a partir de llavors, els vells fantasmes d'incapacitat per generar joc que Lionel Scaloni semblava haver eradicat finalment han tornat a ressorgir, sense que Argentina fos capaç de marcar un gol que li permetés maquillar amb un empat el que sens dubte és un fracàs. Dèiem que hi ha milers d'argentins pels carrers de Doha aquests dies i també un bon nombre de saudites, gràcies a la reobertura de fronteres acordada entre les dues dictadures ja fa més d'un any. Però ni junts han estat capaços d'omplir el Lusail Stadium, la joia de la corona d'aquest Mundial, ubicat al costat d'un districte financer trufat de gratacels ostentosos i a prop també del circuit de motociclisme ja clàssic del Mundial de MotoGP. A l'exterior, les samarretes de Leo Messi eren majoria absoluta i el davanter argentí ha recompensat els seus seguidors marcant el primer gol d'Argentina als 10 minuts. Però en la represa, l'Aràbia Saudita ha capgirat el marcador i s'ha endut la victòria.