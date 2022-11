Malgrat que la FIFA ha anunciat en un primer moment que cap dels futbolistes de l’Argentina donaria la cara a la zona mixta després de <strong>la seva derrota contra l’Aràbia Saudita</strong>, finalment ha sigut el seu capità, Leo Messi, qui ha pres la paraula en nom de tots els seus companys.

«No hi ha excuses. Estarem més units que mai. Aquest grup és fort i ho ha demostrat. És una situació que fa molt temps que no ens tocava passar. És un cop molt dur per a tothom, no esperàvem començar d’aquesta manera. Per algun motiu passen les coses. Cal preparar el que ve, hem de guanyar o guanyar i depèn de nosaltres», ha manifestat el davanter del PSG davant un embolic de micròfons.

És una derrota que fa mal, però hem de continuar confiant en nosaltres i que la gent confiï que aquest grup no els deixarà tirats», ha insistit Messi després de la que és la primera derrota de l’Argentina des que la dirigeix Lionel Scaloni.

La polèmica

Sobre els tres gols anul·lats per fora de joc, l’ex del Barça ha assegurat que «han sigut molt justos», tot i que ha reconegut no haver vist les imatges. «Però si els han anul·lat, devia ser així. No hi ha excusa», ha comentat l’autor de l’únic gol de l’Argentina el dia d’avui, marcat gràcies a un penal que també ha tingut polèmica.

Quant a l’anàlisi més esportiva de l’enfrontament, Messi ha assegurat que «sabíem que l’Aràbia Saudita era un equip amb bons jugadors, que mou bé la pilota i que avança molt la línia. Ho hem treballat, però ens hem accelerat una mica. No trobàvem fàcil les opcions d’estar mà a mà amb el porter, no la movíem per buscar el moment just, que és una cosa que fèiem des de fa temps».