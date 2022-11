No es va haver d’esperar gaire per celebrar el gol número 100 d’Espanya en els Mundials. La irrupció de Dani Olmo a l’àrea de Costa Rica en el minut 10 per aprofitar la passada de Gavi i batre Keylor Navas a la seva sortida va significar el gol centenari de la selecció en una Copa del Món.

Sisena en gols Espanya es col·loca en sisena posició en la classificació de seleccions amb més gols en les fases finals dels mundials per darrere del Brasil (229), als quals s'apropen els alemanys (227). Molt més allunyats apareixen l'Argentina (138), una Itàlia que no és a Qatar i no augmentarà la seva producció (138) i França, que pot avançar els 'azzurri' perquè només porta quatre gols menys (124). Espanya no s'ha conformat a arribar als 100 gols i ha fet créixer la xifra a mesura que passaven els minuts. Asensio ha anotat el 101 i Ferran ha marcat el 102, de penal. A la mitja hora Espanya tenia sentenciat el partit i ha fet caure la barrera històrica dels 100 gols en els Mundials, una producció que va iniciar Iraragorri marcant-ne el primer contra el Brasil el 1934.