Espanya ha aconseguit la golejada més gran en una fase final dels Mundials en destrossar una Costa Rica més que inofensiva (7-0). La pressió de l'equip de Luis Enrique, en què s'ha quedat sense debutar el martorellenc Eric Garcia, ha liquidat els ticos, un conjunt massa veterà que ha donat una molt mala imatge. Espanya suma tres punts, com Japó, i es pot classificar si guanya diumenge Alemanya.

L'equip espanyol ha arrasat en una primera part en què no ha tingut rival des de l'inici. Costa Rica, com era d'esperar, s'ha establert davant de la porteria de Keylor Navas però no amb defensa de cinc, sinó de quatre. Aquest fet i que Asensio jugués de fals nou, a part de la poca pressió sobre la pilota, ha propiciat molts espais que l'equip de Luis Enrique ha aprofitat. Al minut 4 ja hauria pogut marcar Dani Olmo, però l'egarenc ha rematat massa creuada una gran assistència de Pedri. Asensio, quatre minuts després, ha estat a punt de fer el segon, però ha rematat fora en semierrada.

El gol ha arribat als onze minuts en una altra gran combinacio davant de l'àrea. Alba passa a Pedri i aquest la fica a l'àrea. Olmo guanya la posició a Duarte i, sol davant de Navas, li pica l'esfèrica amb elegància. Espanya no en tenia prou i seguia pressionant, amb un possessió del 80%. Deu minuts més tard, un nou rondo ha acabat amb la pilota a Alba, qui ha centrat ras i tens perquè Asensio rematés i doblegués les mans del porter costa-riqueny. I deu minuts més tard, amb precisió quirúrgica, novament el lateral del Barça entra a l'àrea i Duarte li fa un clar penal picant-li el peu per darrere. Ferran transforma el 3-0 en només 31 minuts.

En el tram final, Costa Rica no ha inquietat Unai Simón però, com a mínim, ha explorat camp contrari. Els espanyols s'han dedicat a administrar la pilota i haurien pogut fer el quart en una rematada massa alta d'Asensio en el quart minut de descompte.

Però a l'equip centreamericà encara li restava passar tot un calvari. Perquè Espanya no ha frenat en la segona meitat i, a més, els canvis del seu entrenador han donat frescor en cada jugador que entrava, mentre el rival s'anava enfonsant cada cop més. Als deu minuts, l'únic bigolejador de la nit, Ferran Torres, ha fet el quart en rebre a l'interior de l'àrea i girar-se cap a la seva cama esquerra. En tot el partit, l'actual porter del PSG Keylor Navas no ha fet cap aturada i els seus companys, cap xut, ni que fos a fora.

Luis Enrique ha mogut la banqueta, però no ha tocat els dos centrals, motiu pel qual Eric Garcia s'ha quedat sense debutar. Morata ha perdut un parell d'ocasions acabat d'entrar al camp però qui no ha perdonat ha estat el blaugrana Gavi, qui ha rematat de volea una centrada del davanter de l'Atlètic de Madrid després d'una gran cavalcada de Balde, que també s'ha estrenat, en el lloc de Jordi Alba.

El col·legiat dels Emirats Àrabs ha allargat vuit minuts innecessaris, però protocol·laris segons la FIFA, i ho ha aprofitat Espanya per fer dos gols més. Primer, Carlos Soler ha capturat una pilota morta deixada per Keylor a centrada d'un altre dels nous, Nico Williams. I al final, Morata s'ha estrenat amb una rematada des de la frontal de l'àrea.

La fitxa

ESPANYA: Unai Simón, Azpilicueta, Rodri, Laporte, Jordi Alba (Balde min 64), Busquets (Koke min 64), Gavi, Pedri (Soler min 57), Ferran (Morata min 57), Asensio (Nico Williams min 69) i Dani Olmo

COSTA RICA: Navas, Carlos Martínez (Waston min 46), Óscar Duarte, Calvo, Oviedo (Matarrita min 82), Borges (Aguilera min 72), Tejada, Fuller, Bennette (Zamora min 61), Campbell i Contreras (Bryan Gil min 61)

ÀRBITRE: Mohammed Abdulla Hassan Mohamed (UAE). Va amonestar Calvo

GOLS: 1-0 Dani Olmo min 11, 2-0 Asensio min 21, 3-0 Ferran (p) min 31, 4-0 Ferran min 55, 5-0 Gavi min 75, 6-0 Soler min 90, 7-0 Morata min 93

Japó dona la gran sorpresa i supera Alemanya

El grup E del Mundial ha rebut una gran sacsejada després que en el primer partit Japó hagi derrotat Alemanya per 1-2 remuntant el partit. Els nipons comparteixen lideratge amb Espanya i es classificaran matemàticament si vencen Costa Rica diumenge a les onze del matí.

No semblava que les coses haguessin d'acabar així després d'una primera part de domini europeu. Gundogan ha anotat l'1-0 de penal comès pel porter Gonda sobre el lateral Raum. A més, s'ha anul·lat un gol a Havertz que hauria pogut ser la sentència. Però l'equip de Flick va errar massa ocasions, com una de Musiala al pal, i Japó va aprofitar els canvis. Neuer va salvar la primera arribada però no el rebot a peus de Doan, que va empatar al minut 75. Vuit després, Asano feia el segon en ple domini nipó. Alemanya és a una passa de quedar fora del Mundial a la primera fase per segon campionat consecutiu.