Espanya, amb un gol d'Álvaro Morata, ha empatat (1-1) contra Alemanya en la segona jornada del Grup E del Mundial Qatar 2022, disputada en l'estadi Al Bayt en Jor (Qatar). Així manté el lideratge i aconsegueix la classificació virtual per als vuitens de final en un pols tibant que va poder decantar-se per a tots dos costats.

Després de la igualada i la derrota del Japó contra Costa Rica, Espanya continua com a líder, amb 4 punts, per davant del combinat nipó, amb 3, i amb el qual es disputarà el primer lloc dijous que ve (20.00 h , horari peninsular) per a procurar-se un millor encreuament, a priori, en la segona fase. Tan sols una carambola, amb una golejada d'Alemanya a Costa Rica i una derrota fragorosa enfront del Japó deixaria fora del Mundial a la 'Roja'.

Amb la memòria d'aquell 'testarazo' de Carles Puyol -present en l'A el Bayt- en les semifinals de la inoblidable edició a Sud-àfrica 2010, la de l'única estrella, en el record, Espanya ha afrontat, de nou, a una Alemanya amb l'aigua al coll després de l'ensopec nipó, encara que alleujada pel triomf de Costa Rica que li permetia un petit marge d'error.

Per a eliminar a un rival de les càbales, Luis Enrique, fidel al seu costum, no ha repetit l'onze de l'enlluernador debut, però només ha canviat a Dani Carvajal, oblidats ja els seus problemes respiratoris, per Azpilucueta en la banda dreta, i ha tornat a apostar per tenir la pilota contra un rival tant agotzonat com perillós.

Espanya ha superat la línia de pressió que ha exercit el grup de Hansi Flic i ha pogut prendre aviat avantatge en un tret sec de Dani Olmo, el més vertical en la primera part, que ha desviat Neuer al travesser o en un altre prop del pal d'un Jordi d'Alba que s'ha prodigat poc en les seves tradicionals cavalcades pel flanc esquerre.

El domini ha sigut espanyol, amb un 64 per cent de possessió, però ha jugat atropellat i li ha faltat calma davant la pressió que ha ofegat la tetracampiona del món. Un regal de Neuer en una mala sortida de pilota ha estat a prop d'aprofitar-ho Ferrán Torres, qui ha enviat poc més tard elevada una assistència d'Olmo.

La jugada l'ha calcat Serge Gnabry després d'error de Unai Simón, qui ha buidat erròniament fins a la frontal. Ha estat el pròleg del gol anul·lat, en el minut 40, per fora de joc d'un solitari Antonio Rüdiger. No ha sumat en el marcador, però s'ha activat l'alerta sobre la fragilitat per alt dels de Luis Enrique poc abans del descans.

DECISIU MORATA I EMPAT

Luis Enrique té follet i un talismà. Qüestionat per la crítica i l'afició moltes vegades Álvaro Morata sempre li ha reconegut al tècnic asturià el seu suport en aquests moments de sotsobre i de dubte. L'ariet ha sortit en lloc d'un Ferran Torres com a solució i li ha retornat a 'Lluito' el seu ànim.

Ha estat la primera pilota que ha rematat el davanter atlètic: 1-0. El resultat de la primera jugada col·lectiva trenada, queha passat per Busquets, va arribar a Jordi Alba i aquest ha assistit (min. 62) en el primer pal a un Morata que ha elevat l'esfèric en el mateix pal en el qual Neuer va rememorar aquell cop de cap inapel·lable de Puyol.

Koke i Nico Williams han donat aire fresc, velocitat i ordre en el lloc d'un combatiu Gavi i un Asensio més gris que en l'estrena mundialista. Alemanya ha respost amb un triple canvi, entre ells el d'un inèdit Müller, a la recerca d'una remuntada més per embranzida que pel futbol que continuava sent hispà.

En canvi, Jamal Musiala ha tingut la igualada en un tret a boca de canó trencant la línia del fora de joc a un quart d'hora del final. Alemanya ha estranyat les dents fins al final i ha trobat la seva recompensa en una pilota solta que li ha arribat a Fülllkrug en el min. 83. (1-1)

"El futbol és un joc simple que van inventar els anglesos en el qual juguen onze contra onze i sempre gana Alemanya". Això ho va dir Gary Lineker, aquell davanter anglès que va fer fama en el Barça. Aquesta vegada no ha anat així. Espanya està prop dels vuitens i depèn de si mateixa, i Alemanya, a la vora del precipici.