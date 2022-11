Saúl 'Canelo' Álvarez, millor boxejador lliura per lliura, va amenaçar a l'argentí Lionel Messi en el seu compte oficial de Twitter assegurant que més val que "li demani a Déu que no me'l trobi" després que es fes viral un vídeo en el qual l'astre argentí, celebrant la victòria en el Mundial de Qatar davant de Mèxic (2-0), desplacés amb el peu una samarreta de l'equip contrari. "Han vist Messi netejant el terra amb la nostra samarreta i bandera? Que li demani a Déu que no me'l trobi", ha escrit.

"Així com respecte a l'Argentina, ha de respectar a Mèxic. No parlo del país (l'Argentina), parlo de Messi per la mamada que va fer. L'afició és una cosa, nosaltres com a exemple una altra… no sigui tant!!", ha continuat.

"Una cosa és que siguin millors que nosaltres (en l'àmbit futbolístic), una altra cosa és respecte", ha dit el boxejador, que ha entrat a contestar les diferents respostes que ha rebut, inclosa la d'un Sergio 'Kun' Agüero que va voler defensar que l'ocorregut amb Messi no era per a tant.

“Senyor Canelo no busquis excuses o problemes, segurament no en saps de futbol i del que passa en un vestuari. Les samarretes després que s'acabin els partits, sempre estan a terra per la suor. I després si veus bé fa el moviment per a treure's la bota i sense voler li dona un cop”, va escriure l'exfutbolista.

“Que la samarreta de Mèxic sigui a terra ja és un insult. Deixin-se de pendejadas del que va ser o no va ser”, va publicar el boxador. “Qui no defensi la seva pàtria és un culero… una cosa és fanatisme, una altra és identitat. VIVA MÈXIC CABRONS”, ha dit davant les crítiques per la seva opinió mostrada a les xarxes socials.