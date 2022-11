Hassan al-Thawadi, un dels responsables de la Copa del Món de Qatar, ha reconegut la mort d’«entre 400 i 500» obrers emigrants durant els preparatius per al torneig.

En una entrevista amb la cadena britànica TalkTV, Al-Thawadi ha admès aquestes morts, després que el diari britànic ‘The Guardian’ portés a terme una investigació que va xifrar els morts en 6.500.

Fins ara, Qatar només havia reconegut la mort de 40 emigrants en la construcció d’estadis.

«Cada any la seguretat en aquests llocs està millorant. Crec que en general, la necessitat d’una reforma laboral indica que cal fer millores. Això és una cosa que vam reconèixer abans de portar a terme la candidatura. Les millors que s’han produït no ha sigut per a la Copa del Món. Hem hagut de fer-les pels nostres valors», va admetre Al-Thawadi.

«La Copa del Món ha servit com un accelerador», va afegir.

Sobre la xifra d’obrers morts, el directiu va assegurar que està «entre 400 i 500». «No en tinc el nombre exacte, però una mort és una mort, ja és massa. És clar i simple».