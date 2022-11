Gavi va tornar a la dinàmica normal de la selecció espanyola després de dos dies d’absència per un cop al genoll rebut davant Alemanya. Espanya es va exercitar en sessió vespertina a la Universitat de Doha amb els 26 futbolistes disponibles, inclòs també Rodri, que es va absentar dimarts.

Gavi va saltar al camp amb la resta de companys i, per tant, estarà a disposició de Luis Enrique per enfrontar-se al Japó. De tota manera, sembla poc probable que sigui titular davant els nipons, amb un sol entrenament, i amb els vuitens de final ja en perspectiva.

Lucho no correrà riscos amb cap futbolista perquè la classificació és molt a prop, amb un punt n’hi ha prou davant el Japó, i s’esperen rotacions massives a l’onze titular. Tampoc és probable que Rodri sigui de la partida, malgrat que Busquets descansarà probablement per evitar el risc que vegi una cartolina groga que el portaria a complir sanció a vuitens.

Només Unai Simón és intocable

A partir d’aquí, Luis Enrique no va voler donar pistes sobre l’onze que alinearà, tot i que per la seva filosofia, s’esperen canvis en totes les línies. Menys a la porteria, on va insinuar que seguirà Unai Simón, probablement entraran jugadors en les diferents posicions.

Azpilicueta, Eric Garcia i Balde podrien completar la defensa al costat del fix Laporte. A la medul·lar, Koke podria exercir de pivot, com ja va jugar en la segona part davant Costa Rica, acompanyat per Carlos Soler, i també té opcions Marcos Llorente, per la seva velocitat davant els estireganyosos japonesos. De tota manera, tampoc està descartat que Pedri continuï a l’onze pel segell que imposa en la creació.

L’hora de Morata

En atac, la principal novetat podria ser la presència d’Álvaro Morata com a ‘9’, amb el dubte dels dos jugadors de banda. Sarabia podria entrar ja que encara no ha participat i és un dels habituals de Luis Enrique, mentre que per la dreta Nico Williams o Yéremi Pino podrien tenir la seva oportunitat. Ansu Fati podria ser un altre que tingués minuts en el transcurs del partit.

Per tant, Espanya podria jugar amb Unai Simón, Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Balde, Koke, Llorente, Carlos Soler, Nico Williams, Morata i Sarabia.

Quant al Japó, tot apunta que sortirà amb Gonda, Sakai, Yoshida, Itakura, Nagatomo, Morita, Endo, Kamada, Kubo, Ito i Maeda. Àrbitre: Víctor Gomes (Sud-àfrica)

Estadi: Khalifa

Hora: 20.00 h. La 1 / Gol Mundial