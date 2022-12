Espanya ha començat el partit encertada, però dos gols en menys de cinc minuts han condemnat "la Roja" a endur-se el segon lloc de grup. Tot i que l'equip ha lluitat per remuntar, no ho ha aconseguit i veu com el Japó surt reforçat del partit. Així, el conjunt nipó passa a vuitens com a primer classificat, mentre que Alemanya queda eliminada.

Ha trencat el gel al marcador Álvaro Morata, amb un gol al minut 11. Després, un Japó insistent ha aconseguit fer el 2-1 amb gols de Ritsu Doan 48' i Ao Tanaka 51'.