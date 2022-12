L'exhibició de potència va quedar per a dies posteriors, com si Kylian Mbappé decidís a consciència no desplegar totes les seves arts en una mateixa jornada, no anés a ser que se li gastin. I potser feia bé. Era el dia per a la rematada violenta i l'assistència telescòpica, per a la fúria i la dolçor, per a un yin i un yan que va ser més que suficient per a aclaparar a Polònia i descarrilar-la d'un Mundial que ja en la fase de grups havia sentit caducat. Res va poder fer un impotent Lewandowski per a tractar d'escriure un altre desenllaç.

França, en canvi, sent que el foc real encara no ha començat. Potser ho fa el dissabte enfront d'Anglaterra o el Senegal. En realitat, la vigent campiona ofereix sempre la sensació de gaudir d'un arsenal de revolucions superior al que mostra en els seus partits, generant l'expectativa que en algun moment es destaparà, rebentant el llum del sostre. Ho va fer fa quatre anys a Rússia i no existeix ara com ara una aspirant amb més mèrits exhibits per a coronar-se de nou a Doha el dia 18.

Tot és més senzill, clar, amb aquest majúscul Mbappé, autor de dos gols i assistent del tercer. Aquesta França que un dia va ser de Griezmann i que amagó amb ser de Benzema, almenys en règim de copropietat, és avui seva per dret consuetudinari, sense hipoteca ni terminis i bitllo-bitllo. És el del PSG l'estrella que més brilla en aquest Mundial, amb cinc gols en quatre partits i la sensació que la festa no ha fet més que començar.

Per dalt, no

L'única cosa que li va costar lleugerament a la França de Mbappé aquest diumenge en l'estadi Al Thumama va ser adaptar-se a l'escenari. La fisonomia natural de Polònia complicava a la campiona del món l'execució del seu pla de capçalera, consistent a penjar pilotes a l'àrea per a generar segones jugades. Però els polonesos, tan alts, forts i forts com els que més en aquesta Copa del Món, exigien a França avançar un bon grapat de pàgines en el seu llibret futbolístic per a trobar una recepta que fora veritablement efectiva.

La van acabar trobant quan el quart àrbitre ja preparava el marcador amb l'afegit del primer temps. Mbappé, gairebé sense marge per a galopar fins llavors, va canviar el mico de pilotatge per l'esmòquing per a entrellucar una esquerda en la saga polonesa. Giroud, tantes vegades assenyalat pel seu escàs encert golejador amb França (acabava de fallar una claríssima després d'una passada de la mort de Dembélé), va recollir el regal i va batre a Szczesny per a avançar a França i convertir-se de pas en el màxim golejador històric de la seva selecció, superant a una llegenda com Henry.

Limitada Polònia

Fins llavors, el combinat de Deschamps havia estat superior, però sense fer-se creditor de cap avantatge, sempre massa llunyans els seus trets com per a sorprendre a Szczcesny. I Polònia, limitada en les seves virtuts però sempre encorajinada, havia tingut la seva, que van ser tres en cinc segons, una seqüència d'aquestes en les quals sembla impossible que el gol no acabi per aparèixer abans dels títols de crèdit.

Polònia no sols va perdre el valuós empat momentani amb aquest punt, sinó també una cosa molt més important: la fe en si mateixa. La selecció capitanejada per Lewandowski no es va creure en cap moment capaç de donar la sorpresa a través d'una remuntada. França, per part seva, controlava l'escenari amb una superioritat esbalaïdora i a penes amb uns serveis mínims de futbol i intensitat. Li bastava.

Va ser en el quart d'hora final quan va arribar el xou de Mbappé, amb dos gols de similar factura. El primer va néixer d'un rebuig de Griezmann en la seva pròpia àrea, que va passar pels peus de Giroud i Dembélé abans d'arribar al seu receptor final. La saga polonesa li va donar temps per a pensar i el del PSG ho va agrair, com va tornar a fer en el temps de descompte per a anotar el tercer.

Un penal per mà, xiulat pel VAR, va permetre a Lewandowski eixugar les seves llàgrimes en l'instant en què la trobada peria. Lloris va detenir la primera temptativa, però estava molt avançat i l'àrbitre va ordenar repetir el llançament. A la segona, l'ariet del Barça sí que va aconseguir marcar un dels gols més amargs de la seva llarguíssima carrera. De poc va servir, perquè aquesta no era la seva tarda, sinó la de Mbappé.