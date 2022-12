«Ha arribat el desembre i ve el moment més màgic. El primer, posar-se d’acord per veure on ens reunim. Les finestres s’omplen de llums que s’encenen i s’apaguen. Adornem les cases. Ens ajuntem amb qui més ens estimem i amb aquells a qui no veiem des de fa temps. Estimem a dins o a fora amb l’arbre de Nadal si la nit és bona. ¿Què em poso? Sí, és clar, cal arreglar-se per a l’ocasió. Cadascú al seu lloc de sempre i, quan arriba l’hora del partit, al carrer no queda ningú. El país s’atura. Cosins, oncles i germans arriben amb la il·lusió de celebrar i llavors ens adonem de com enyorem aquells que ja no hi són. ¿Quant falta? Ens posem nerviosos perquè el nen Déu està a punt d’arribar. ¿I tu? ¿Hi creus o no hi creus? Creu-me, és un moment màgic. Tan màgic que fins i tot els que no hi creuen emboliquen algun regal. Els nois s’il·lusionen i els grans tornen a ser petits, perquè tota la família espera el moment d’aquesta abraçada, d’aquesta mirada, d’aquest petó, d’aquesta il·lusió, la d’aixecar, tots junts, aquesta Copa i posar una estrella més alà a dalt, al cim del nostre cor. ¿I tu, què li has demanat al Pare Lionel? Psssssss, silenci, no es diu, no ho diguis. Triem creure. Firmat: AFA (que no és l’Associació de Futbol Argentina, no, sinó Amants del Futbol Argentí)».

#Qatar2022 Llegó diciembre y arranca un mes mágico 🎄✨



Un mes de abrazos, afecto y unión.



Un mes donde estamos #TodosJuntos 🙌 detrás de un mismo deseo. pic.twitter.com/a3csmCTqEl — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) 8 de diciembre de 2022

L’Argentina està tan boja, tant, que poc abans del partit de quarts contra els Països Baixos va treure aquest anunci perquè els gairebé 48 milions d’argentins continuïn somiant i animant la seva selecció. I el Pare Lionel, que no és cap altre que el Pare Noel Messi, perquè aquest és el símil que va idear el creatiu d’AFA per a l’ocasió, va tornar a obrar el miracle. No té equip per a tant, però es manté. Els Països Baixos tampoc tenien equip per espantar-los i els va posar la por al cos, però van sobreviure, perquè allà també hi havia ‘Hedwig’, l’òliba de Harry Potter que Thiago, Mateo i Ciro, els seus tres fills, van penjar de l’arbre de Nadal amb la llegenda escrita a la seva bola de «l’important és no deixar de somiar mai».

Jornada d’infart

Messi, és clar, no només es va valer de la seva màgia i la sort que acompanya els campions (diuen que a aquesta Argentina se li està posant cara de l’Espanya del 2010, quan va començar perdent a Sud-àfrica i va acabar campiona), sinó de l’ajuda d’una espectacular Croàcia i d’un altre gran iaio, el madridista Luka Modric, que van eliminar, també en la tanda de penals, el Brasil de Neymar, el gran favorit de tots, fins i tot de ‘la Pulga’, em temo. I el Pare Lionel també va comptar amb dos ‘supermans’ voladors com el seu propi porter, Dibu Martínez, portentós, i el noi de moda, el croat Dominik Livakovic, porter del Dinamo de Zagreb, un altre jove desconegut que ja val 100 milions d’euros.

«Nois, ara ens hem tornat a il·lusionar, vull guanyar la tercera, vull ser campió mundial», cantaven els 40.000 argentins que estaven ahir a la nit a l’estadi de Lusail. I allà, a la tribuna, no s’ho perdin, hi havia Muhammad Nibras, un nen de 12 anys d’un poblet de l’Índia, Kerala, a qui Afi Ahmed, director gerent d’una empresa de viatges amb seu a Dubai, va convidar al partit d’ahir a la nit per haver sigut víctima de ‘bullying’ a l’escola per plorar amargament la derrota de l’Argentina contra l’Aràbia Saudita i prometre als seus companys que «l’Argentina guanyarà tots els partits i en sortirà campiona». El vídeo es va fer viral i Muhammad Nibras va conèixer ahir a la nit el seu ídol, perquè el futbol, que sembla inventat per als grans, es va idear per als nens.

«El futbol és la cosa més important de les coses menys importants», va dir un dia el gran Arrigo Sacchi, i ahir a la nit es va demostrar per partida doble en dos partits que potser sí que és cert que no van ser gran cosa futbolísticament parlant, però sí un huracà, un tsunami, un volcà d’emocions, de passions, de vibracions, d’ensurts, d’alegries, de plors i de càntics. El locutor estrella de Radio Mitre, l’emissora més escoltada de l’Argentina, Diego Leuco, va arribar a anomenar «lladre» Mateu Lahoz, l’àrbitre espanyol de l’Argentina – Països Baixos, per allargar 10 minuts el partit. «¿Això què és, senyor lladre?, ¿el futbol etern?», clamaven a l’emissora reina de l’Argentina.

La bogeria del futbol permet que els déus brasilers ploressin amargament el seu final, el seu comiat, tenyits gairebé tots de groc, caient davant una Croàcia que sí, és subcampiona del món, però que va empatar en l’únic xut a porteria que va fer, al minut 116, curiosament el minut d’Andrés Iniesta el 2010. Aquesta mateixa bogeria és la que va permetre a la destenyida «taronja mecànica» holandesa de Van Gaal empatar i forçar la pròrroga i fins i tot els penals amb un gol de pissarra, una falta magistralment executada, al minut 110 del partit.

De poc o de res li va servir a Neymar júnior marcar el gol més bonic d’aquesta Copa del Món. De res li va servir al ric dels rics empatar a 77 gols, rècord absolut en la selecció brasilera, amb ‘O rei Pelé’. ‘Ney’ agafarà avui un avió, potser privat, i tornarà a París, mentre dos iaios com Modric i Messi decideixen qui jugarà la final del dia 18. Abans, sens dubte, l’estrella argentina, que ahir també va carregar contra Mateu Lahoz dient que «no poden posar un àrbitre així per a un partit tan important; no ha estat a l’altura i al final semblava que volia que empatessin», intentarà que el millor col·legiat espanyol es quedi a la nevera, segur. A més de carregar contra Lahoz, Messi també va criticar Van Gaal: «Ven que juga bé a futbol i només van marcar pilotades».

El cert, el real, el que, després del primer partit i derrota a Doha, semblava (gairebé) impossible, s’ha complert: l’Argentina estarà fins a l’última setmana i fins i tot fins a l’últim dia a Qatar. I pot ser que algú, qui sap, potser el Pare Lionel o potser el seu fill Thiago («estic disfrutant més que mai d’aquest Mundial perquè és la primera vegada que els meus fills són grans i el poden viure plenament amb mi», va dir ‘la Pulga’), convidi a quedar-se una setmana més Muhammad Nibras, a qui el col·le de Kerala ha donat permís indefinit. L’ocasió s’ho val.