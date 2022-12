Així ha viscut Sor Lucía l'Argentina - Croàcia de la semifinal del Mundial de Qatar

Festa, cridòria i alegria. Aquests tres elements han predominat al Convent de Santa Clara de Manresa aquesta nit, on una desena de voluntaris i Sor Lucía s'han bolcat per donar escalfor a la selecció argentina, que ha golejat Croàcia per 3 gols a 0. Però abans d'esdevenir finalista, els nervis han envaït els seguidors d'ambdues seleccions, tal com a passat al convent manresà.

Abans del primer gol, al Convent de Santa Clara hi predominava un ambient molt familiar, que s'ha transformat en una festa quan Argentina s'ha estrenat al marcador per primer cop. Des de llavors, amb l'equip imposant-se a Croàcia, la religiosa i els voluntaris no han amagat en cap moment la seva alegria i en instants, mantenir-se asseguts a la cadira els ha suposat tot un repte. Sor Lucía ha seguit minuciosament cada minut del partit, opinant obertament sobre les jugades dels esportistes que es disputaven el passi a la final a Qatar. "Ets un mestre", cridava amb èmfasi a la pantalla a Julián Álvarez anotava el tercer per a l'Argentina. Ha sigut llavors quan el convent s'ha convertit en una autèntica festa i els espectadors s'han atrevit a cantar fins i tot "Muchachos, Ahora Nos Volvimos a Ilusionar", el hit de la selecció. Una nit, sens dubte, per recordar al convent.