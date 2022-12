Leo Messi i Julián Álvarez han desarborat la resistència de Croàcia i han assegurat un triomf per 3-0 a favor d'Argentina que val el bitllet per a la final del Mundial de Qatar. En cinc minuts, el 34 i el 39, en dues urpades, els dos cracks argentins han fet pujar un 2-0 al marcador insalvable per a Luka Modric i companyia. Ja a la segona part, als 69 minuts, ha arribat l'estocada, també obra d'Álvarez després d'una gran jugada de l'exblaugrana.