El Convent de Santa Clara viu amb eufòria la semifinal del Mundial

Festa, tensió i alegria. Aquests tres elements van predominar ahir a la nit al Convent de Santa Clara de Manresa, on una desena de voluntaris i Sor Lucía es van bolcar per donar escalfor a la selecció argentina, que va golejar Croàcia per 3 gols a 0. Però abans d’esdevenir finalista, els nervis van envair els seguidors d’ambdues seleccions, tal com va passar al convent manresà.

«Heu de tenir fe», demanava la monja argentina als assistents. La majoria van acudir a la cita per donar suport al seu país, però, entre els espectadors, també hi havia catalans amb ganes de veure Leo Messi passant a la final. Era el cas de Laura Pastor, una de les voluntàries, que es mostrava esperançada per veure guanyar l’astre argentí i el seu equip. «Sempre he estat del Barça, però, sobretot, seguidora de Messi, per tots els bons moments de futbol que ens ha regalat», destacava. La primera alegria va arribar amb el gol de Messi de penal, que va provocar un gran rebombori a la sala, amb salts i cants augurant la victòria d’Argentina. «Per als argentins, el futbol és una gran passió, una forma de fer país», explicava emocionada Sor Lucía, que ha organitzat trobades com les d’ahir en cada partit que ha disputat argentina en aquest mundial. Amb el gol de Messi i Julián Álvarez en la primera part, els seguidors encaraven la resta de partit amb confiança per aconseguir la victòria. El menjar i les begudes ajudaven a amenitzar els temps més pausats, en què tot semblava sota control, però encara quedaven minuts al davant per proclamar-se guanyadors. El tercer gol d'Álvarez ja feia evident una victòria que va ser àmpliament celebrada per l’afició concentrada al Convent de Santa Clara. «Ara només ens queda derrotar l’altre partit que passi a la final, però la confiança en Argentina és plena», assegurava Sor Lucía.