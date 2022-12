Dos jugadors que havien sigut titulars durant tot el Mundial van caure de l’onze inicial de França a la semifinal: Upamecano i Rabiot no van tenir minuts davant el Marroc, afectats per un virus, segons el seu seleccionador.

«A Doha, les temperatures han baixat una mica. Malgrat tot, tens l’aire condicionat encès a tota hora. Hem tingut alguns casos de símptomes similars als de la grip. Estem mirant d’anar amb compte perquè no es propagui», va admetre el seleccionador francès.

La federació francesa no té per costum emetre comunicats mèdics sobre l’estat físic dels seus jugadors, circumstància que alimenta els dubtes sobre com estan Upamecano i Rabiot, però també Coman, que tampoc va poder jugar davant el Marroc.

Precaució

«Upamecano es va sentir malament immediatament després del partit contra Anglaterra. Passa quan fas tant esforç; el teu cos es debilita i ets més propens a contagiar-te d’aquests virus. Estem prenent totes les precaucions necessàries, estem mirant d’assegurar-nos que no es propagui, però els virus són infecciosos», va afegir Deschamps després de superar el Marroc a la final.

Algunes informacions apunten que els futbolistes que no van jugar davant el Marroc poden estar afectats pel virus del camell, una malaltia detectada per primera vegada a l’Aràbia Saudita el 2012 amb una taxa de mortalitat del 30% (tot i que molts casos presenten simptomatologia lleu), oficialment anomenada MERS-CoV, perquè procedeix de la família del coronavirus, i que es contagia d’animals a humans.

Sense confirmació oficial

Tanmateix, no hi ha cap confirmació oficial al respecte. Ni la federació francesa ni els jugadors a través de les seves xarxes han emès cap informació oficial.

La selecció francesa té un dia menys de recuperació que l’Argentina de cara a la final de diumenge.

L’equip de Deschamps s’entrena aquesta tarda (19 hores a Doha) a porta tancada a les instal·lacions de l’Al-Sadd.