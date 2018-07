França elimina Argentina amb un Mbappé descomunal

França jugarà els quarts de final del Mundial de Rússia després d'eliminar Rússia en un gran partit. El davanter francès, de només 19 anys, va fer una exhibició de joc i va liderar la seva selecció. A l'altra banda, Messi va passar totalment desapercebut.

Els 'Bleus', que es mesuraran el divendres amb Portugal o Uruguai per un lloc a semifinals, van acabar per fer descarrilar el tren argentí. Un vehicle sense rumb ni conductor, a pesar que va aconseguir remuntar un primer gol de Griezmann, de penal després de la primera exhibició de Mbappé. Ángel di María i Mercado van donar la volta al marcador, però un golàs de Pavard i un doblet de l'ariet del PSG van remuntar per a la campiona del món de 1998. En el tram final del partit, el Kun va posar emoció al marcador, però ja era massa tard.

Argentina se'n va anar al carrer quan millor semblava tenir-ho. Va ser un miratge en el joc sense xarxa, que va acabar en un bany de realitat per a una selecció que va arribar de miracle al Mundial i va necessitar un altre per estar en els creuaments de vuitens. En el seu partit 15, Jorge Sampaoli va tornar a improvisar, malgrat tenir un altre nervi, també en un Messi incapaç d'evitar el comiat del que apuntava a 'el seu' Mundial, en un pla que es va menjar la França de Deschamps, home rècord en aquesta banqueta amb 80 partits.

Argentina va patri, potser com esperava o una mica més. En l'enèsim canvi d'esquema de Sampaoli, el seu equip de nou va fer aigües en una primera meitat que va deixar a les clares la diferència en vímets entre ambdues seleccions. França sí ho tenia clar. Amb aquesta quarta marxa amb la qual de moment havia complert a Rússia va treure als argentins del seu camp i va viure a la carrera en veloces transicions.

El malson per a la vigent subcampiona va ser Mbappé que es va exhibir davant d'un Messi que ja està de vacances.