L'Argentina de Messi s'examina davant una França poc brillant

Els vuitens del final del Mundial s'obren avui (16h, Cuatro) amb un duel entre dos campiones mundials, com la sòlida França, que ha arribat a les eliminatòries gairebé sense prémer l'accelerador, i l'Argentina, pujada a una muntanya russa el rumb de la qual espera redreçar la seva gran estrella, Leo Messi.

Tres títols es congregaran al Kazan Arena, els dos de la selecció argentina (1978, 1986) i el que va guanyar la francesa a casa (1998). Des de llavors totes dues han tornat a disputar finals mundials, però se'ls ha resistit la glòria, i seguir somiant a Rússia passa per desfer-se d'una altra de les candidates al títol.

Pel que s'ha vist en la fase de grups, el favoritisme recau en França, que va completar una feina endreçada amb els seus triomfs per la mínima davant Austràlia (2-1) i el Perú (1-0) i el posterior empat davant Dinamarca (0-0 ) en un partit sense història. Els francesos han estat lluny de la brillantor que se'ls pressuposava per plantilla.

Per la seva banda, l'Argentina té bons records de les dues vegades que va jugar contra França en un Mundial, ja que es va imposar tant el 1930 (1-0) com el 1978 (2-1), i en les dues ocasions va arribar fins a la final. La història no guanya partits, però tota inspiració ajuda a un equip que ha sobreviscut a la corda fluixa durant tot el Mundial.

El gol de Marcos Rojo davant Nigèria al minut 86 (2-1) va fer esclatar d'alegria un dels països més futbolers del món, que per uns instants va oblidar tantes penúries després d'empatar davant Islanda (1-1) i patir una contundent humiliació contra Croàcia (3-0).

Sampaoli apel·la a la passió

La bona inèrcia del triomf en el darrer partit és el que espera aprofitar el seleccionador argentí, Jorge Sampaoli. «Somio amb veure una Argentina amb molta passió, però sobretot amb molt futbol», va dir l'exentrenador del Sevilla. «Si no controlem el futbol, el joc en si, segurament acabarà sent un partit físic que no ens convé. Argentina té el millor jugador del món, però també en té d'altres capaços de complicar a França en altres matisos», va afirmar el tècnic albiceleste en roda de premsa.