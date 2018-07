Uruguai i Portugal dirimeixen un duel de golejadors i fortes defenses

Les seleccions d'Uruguai i Portugal buscaran avui (20h, Telecinco) a Sotxi tornar als quarts de final d'un Mundial, en un duel entre dos equips molt similars, amb davanters de primer nivell mundial i un sistema defensiu amb molta solidesa.

El conjunt sud-americà, bicampió mundial, pretén ser de nou a l'avantpenúltima ronda, com ja va fer a Sud-àfrica el 2010, un objectiu que, per contra, no aconsegueix l'actual campiona d'Europa des del 2006. Perquè un dels dos ho aconsegueixi, en el seu primer duel oficial, no podran fer concessions a les àrees, on tenen prou armes, tant en atac com en defensa.

El duel reunirà tres dels golejadors més prestigiosos del món, com són el portuguès Cristiano Ronaldo i els uruguaians Luis Suárez i Edinson Cavani, que seran examinats per defenses també molt ferms, sobretot la dupla que formen Diego Godín i José Giménez. Els dos centrals de l'Atlètic de Madrid intentaran frenar el davanter madridista, la gran arma de l'equip de Fernando Santos. Per part portuguesa, els centrals Pepe i José Fonte tindran més feina, ja que l'amenaça rival és doble.