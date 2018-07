Cavani enterra les aspiracions de la campiona d'Europa

La selecció uruguaiana va aconseguir una victòria mínima sobre la Portugal de Cristiano Ronaldo, vigent campiona d'Europa, amb un doblet de Cavani, que es va retirar lesionat a la segona part. Els gols del davanter del PSG i la muralla defensiva sud-americana van segellar l'accés dels charrúa als quarts, on s'enfrontaran amb França.

Cavani i Suárez van ser un malson per a Portugal. La seva contínua lluita per cada pilota va ser un mal de cap que creixia encara més quan la selecció portuguesa s'acostava a l'àrea rival i es trobava amb la gran fortalesa formada per Cáceres, Godín, Giménez i Laxalt.

El segon duel de vuitens de final va començar amb l'Uruguai passant per sobre d'un combinat portuguès que tenia dificultats per aturar Suárez i Cavani i per evitar les contínues internades per les bandes de Càceres i Laxalt. Guerreiro i Danilo Pereira van ser contínuament superats i els centrals, Pepe i José Fonte, no van ser capaços de contenir els atacants rivals.

D'aquesta manera, poc va durar el marcador inicial, ja que Cavani va obrir el marcador al minut 8. El davanter del PSG va fer un gran canvi de banda perquè Suárez posés una pilota a l'àrea que el mateix Cavani va rematar. A partir d'aquí, el partit va ser d'Uruguai, i el davanter barcelonista va tornar a tenir una gran ocasió després d'un bon xut de falta directa.

Per la seva banda, els portuguesos amb prou feines van poder aguantar la possessió i només Cristiano Ronaldo va posar a prova Muslera, amb xuts llunyans. La defensa uruguaiana va ser la gran protagonista del duel. Godín i Giménez se sumaven constantment a l'atac en jugades a pilota aturada i Cáceres va ser un autèntic infern per a Guerreiro a la banda dreta.



La reacció de Portugal

La segona meitat va ser totalment contrària als primers 45 minuts. Portugal va sortir amb molta més frescor i una idea clara de joc: penjar pilotes a l'àrea, oblidant-se de les transicions pel centre i dels intents de penetrar en la defensa rival. Guerreiro i Guedes van començar a apoderar-se de les bandes.

Pepe va aprofitar una errada en defensa de Godín per rematar sol un córner i posar l'empat. No obstant això, poc els va durar l'alegria als portuguesos, ja que, cinc minuts després, Cavani va tornar a batre Rui Patricio, amb un xut des de l'esquerra col·locat al pal dret.

Amb aquest resultat, els charrúa tenien a la mà el partit davant d'una Portugal noquejada, que no va ser capaç de superar el pla rival. Però les males notícies per als sud-americans van arribar quan Cavani es va retirar per lesió al minut 70. I, amb 20 minuts per davant, Cristiano va buscar sense èxit un gol que forcés la pròrroga.