Croàcia vol seguir somiant davant Dinamarca

Les seleccions de Croàcia i Dinamarca, invictes en aquesta Mundial de Rússia, s'enfrontaran aquesta nit a l'estadi de Nijni Nóvgorod (20.00 h) per obtenir el bitllet per als quarts de final, en un partit on el combinat balcànic, amb la segona millor diferència de gols del torneig, parteix com a favorit i amb Espanya o Rússia esperant-lo a la següent ronda.

Els de Zlatko Dalic van segellar una fase de grups perfecta, en guanyar els tres partits del grup D, davant Nigèria, l'Argentina i Islàndia. El conjunt danès, per la seva banda, va classificar-se com a segon del grup C, després de guanyar el Perú i d'empatar amb Australia i França. Al capdavant del combinat croat emergeix la figura de Luka Modric, autor de dols gols durant la primera fase.

El madridista ha estat el líder de la seva selecció, assistit a la perfecció pel blaugrana Ivan Rakitic. Juntament amb l'interista Marcelo Brozovic i Ante Rebic, formen un dels millors mitjos del camp del campionat, el qual tornarà a formar l'equip de gala després de les rotancions davant Islàndia.

Dinamarca, un cop més, necessitarà de la seva estrella, el migcampista Christian Eriksen. Els d'Age Hareide buscaran emular la gesta del 1998, al Mundial de França, quan van arribar fins als quarts de final, en què van ser eliminats en mans de Brasil, el seu sostre en una Copa del Món.