Espanya no vol espantar-se i intentarà donar un cop sobre la taula amb Rússia

La selecció espanyola buscarà donar un cop damunt la taula i mostrar d'una vegada per totes les seves credencials de candidat per superar, aquesta tarda al Lujnikí de Moscou (16.00 h), l'amfitriona Rússia. Quinze dies després de debutar a la Copa del Món, ha arribat la primera hora de la veritat per al combinat estatal, que se les veurà, a l'estadi de Lujnikí de Moscou, amb 82.000 aficionats, la majoria russos. La triple campiona d'Europa té prou experiència com per no espantar-se davant de qualsevol ambient advers i, alhora, necessitarà recuperar la seva millor versió futbolística.

Els russos ja saben com crear problemes als de Fernando Hierro, ja que fa vuit mesos van empatar a tres gols en un amistós a San Petersburg, llavors amb Julen Lopetegui a la banqueta. El seleccionador espanyol no preveu gaires canvis en l'onze inicial, tot i que el fluix estat físic de David Silva en la primera fase podria enviar-lo a la banqueta i obrir les portes a Lucas Vázquez, Marco Asensio o Iago Aspas. Hierro no va donar més detalls sobre la possible substitució de Silva i va comentar que «avui sortiran onze jugadors».

Golovin i Txérixev, armes russes

El combinat rus sortirà amb l'onze de gala i Espanya haurà de tenir especial preocupació per l'arsenal ofensiu. Aleksandr Golovin i Denis Txérixev són les principals amenaces russes, juntament amb el davanter Artem Dzyuba, especialista en les pilotes aèries i que pot ser un maldecap per als centrals.