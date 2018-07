Iniesta: «És el meu últim partit amb la selecció, no hem estat a l'alçada»

El migcampista de la selecció espanyola Andrés Iniesta ha anunciat que l'eliminació davant Rússia aquest diumenge en vuitens de final del Mundial 2018 ha estat el seu "últim partit" com a internacional, una final que sens dubte no ha sigut "com un somiava", després de no estar "a l'alçada" en un duet que s'ha acabat decidint en els penals.

"És una realitat que avui és el meu últim partit amb la selecció. A nivell individual s'acaba una etapa meravellosa. De vegades els finals no són com un somia, les circumstàncies ho marquen. És un moment difícil, que hem viscut en altres ocasions, i no hem estat capaços de donar un salt més", ha indicat.

L'ex del FC Barcelona confirma així el seu comiat de la selecció, en una eliminació en el Luzhniki de Moscou on no va entrar en l'onze titular. "Assenyalat no. L'entrenador és qui pren les decisions, més enllà que un les comparteixi o no. L'entrenador mira el millor per a l'equip i és una llàstima no haver passat l'eliminatòria. En els penals és molt cruel", va afirmar.

"Les crítiques o no crítiques és el de menys. Avui estem fotuts perquè no hem estat capaços de fer un pas més, estar a l'alçada de les circumstàncies, tot i que ho hem intentat", va explicar, sobre els dubtes sobre la seva aportació a 'La Vermella'.

El manxec s'ha referit al futur de la selecció. "L'important és tornar a trobar el camí de l'èxit, que no és fàcil. És més complicat del que sembla, la selecció seguirà endavant perquè jugadors de nivell en té i això és el s'ha d'intentar".

A més, Iniesta ha estat preguntat per la possible relació entre la destitució de Julen Lopetegui i l'eliminació. "Tot té la seva importància però al final els que tenim la pilota som nosaltres. Els culpables en el futbol són els jugadors. Els que estem en el camp i transmetem coses bones o dolentes som nosaltres", ha finalitzat.