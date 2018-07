Sampaoli: «No em plantejo la sortida»

? El seleccionador argentí, Jorge Sampaoli, va negar ahir que es plantegi el seu adéu com a tècnic de l' albiceleste i va afegir que, «més enllà de la frustració» per haver perdut davant França, l'eliminació del seu equip als vuitens de final del Mundial ha estat una situació que l'«enfortirà com a entrenador». «És dolorós quedar fora de la Copa del Món amb l'esforç dels jugadors, que ho han deixat tot sobre el camp. Més enllà de la frustració, per a mi el fet de ser aquí és haver triat on vull ser i no em plantejo la sortida», va explicar Sampaoli. «Personalment, és una gran frustració. Tenia molta il·lusió i ganes de dur l'Argentina el més amunt possible».