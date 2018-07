Brasil busca els quarts davant la desafiant Mèxic

La selecció del Brasil busca continuar el seu camí cap al títol aquest dilluns (16.00 hores) al Samara Arena en el duel de vuitens davant la sorprenent Mèxic, que espera posar en dificultats a la 'canarinha' en la lluita pel bitllet a els quarts de final del Mundial de Rússia.

Els dos combinats sud-americans han quedat enquadrats en el costat més dur del quadre cap a la final; en els quarts de final es toparan amb Bèlgica o el Japó, i ja en semifinals podria donar-se un duel amb França o Uruguai, que dissabte es van desfer, respectivament, de l'Argentina i de Portugal.

Els brasilers han anat de menys a més en el torneig. Des de l'empat de la primera jornada davant Suïssa (1-1), els de Tite han anat creixent fins a acabar com a líders del Grup I amb set punts. I és que no van fallar ni davant Costa Rica (2-0), on tot i així van haver d'esperar fins al tant de Philippe Coutinho en el descompte, ni en l'última jornada davant Sèrbia (0-2).

Mentrestant, el quadre asteca es va deixar en l'últim duel el primer lloc, que li hagués permès anar pel costat 'amable' del quadre. Els homes de Joan Carles Osorio van sorprendre en la seva estrena en el Grup F a Alemanya (0-1) i es van imposar també a Corea del Sud (1-2), però van cedir en el seu comiat de la primera fase davant Suècia (0-3 ).

Ambdues seleccions s'han enfrontat quatre vegades a la Copa del Món, totes elles en fases de grups, amb un balanç de tres victòries i un empat, així com un balanç total de gols de 11-0. L'última vegada que es van veure les cares va ser precisament fa quatre anys al Brasil, en un xoc que es va saldar amb un 0-0.

L'última vegada que el 'Tri' es va imposar a la 'canarinha' va ser en un amistós a Arlington (Estats Units) el 2012 (2-0), amb gols de Giovani Dos Santos i Chicharito Hernández.

A més, membres de l'actual selecció com Héctor Herrera, Jesús Corona, Raúl Jiménez, Marc Fabián, Oribe Peralta o Giovani dos Santos ja saben el què és guanyar un partit oficial al Brasil, després d'arrabassar-li l'or en els Jocs Olímpics de Londres a actuals jugadors del combinat carioca com Marcelo, Thiago Silva o Neymar.



NEYMAR I CHICHARITO, AMENACES



Per prosseguir amb la lluita pel sisè títol, Tite comptarà amb gairebé tots els seus homes, llevat Douglas Costa, que pateix una lesió muscular a la cuixa, i el madridista Marcelo, a qui les molèsties a l'esquena van obligar a abandonar el camp davant Sèrbia ; com va confirmar Tite, l'atlètic Filipe Luis tornarà a ocupar el seu lloc.

A la resta de la defensa hi seran els habituals, amb Miranda i Thiago Silva com a parella de centrals i amb Fagner com a lateral dret. Casemiro, William, Paulinho i Coutinho, que acumula dos gols, formaran al centre del camp i Gabriel Jesus i Neymar posaran a prova la seva pólvora.

L'exdavanter barcelonista serà de nou un dels protagonistes a examen del VAR, tal com preveuen els jugadors mexicans. "Sabem que li agrada exagerar les faltes, tirar-se moltíssim, però és ell -el àrbitre- el que l'ha de jutjar", va explicar divendres Andrés Guardado.

Precisament, el bètic serà l'encarregat d'armar el joc dels mesoamericanos, la gran absència serà Héctor Moreno, que deixarà el seu lloc al centre de la defensa a Ayala. A dalt, Chicharito Hernández buscarà sorprendre Alisson.

En vista als quarts, el Brasil arriba a la cita amb Neymar, Casemiro i Coutinho advertits, mentre que a Mèxic Miguel Layún, Héctor Herrera i Jesús Gallardo també compten amb groga.



FITXA TÈCNICA.



--ALINEACIONS POSSIBLES:

BRASIL: Alisson; Fagner, Miranda, Thiago Silva, Filipe Luis; Casemiro, William, Paulinho, Coutinho; Gabriel Jesus i Neymar.

MÈXIC: Ochoa; Álvarez, Salcedo, Ayala, Gallardo; Guardado, Héctor Herrera, Layún, Vela, Lozano; i Chicharito Hernández.

--ÀRBIT: Gianluca Rocchi (ITA).

--ESTADI: Samara Arena. --hora: 16.00 h.