Croàcia necessita els penals per fer bo el pronòstic

Sovint, els partits dels Mundials i els grans torneigs són recordats per l'èpica dels moments finals, encara que la resta del duel hagi estat de qualitat escassa. És el que va succeir ahir en el partit de vuitens de final que va deparar la classificació de Croàcia per als quarts de final de la competició. Els balcànics eren els favorits per accedir a l'antepenúltima ronda, però van haver de patir molt i, tot i que tenen un camí franc per poder arribar fins i tot a la final, Dinamarca li va mostrar ahir que haurà de suar per aconseguir-ho.



Dos gols molt aviat

I això que el partit no va poder començar millor. En el primer minut, el lateral Knudsen va fer un dels seus mil llançaments de banda a l'interior de l'àrea. Croàcia va badar, Delaney es va girar amb mestratge i va deixar la pilota perquè el central Zanka Jörgensen avancés els nòrdics amb un xut per sota del cos de Subasic.

Però Dinamarca no va ni poder gaudir d'aquest gol. Dos minuts més tard, bona internada de Vrsaljko en combinació amb Perisic per la dreta. La seva centrada la rebutja Kjaer, però amb la mala sort que pica a la cara de Christensen i l'esfèrica queda morta perquè Mandzukic, en semierrada, empati l'enfrontament.

A partir d'aquí, no gaire res més en la resta del partit. Croàcia duia el ritme del joc i arribava amb un xut de Rakitic que va refusar Schmeichel abans que Perisic xutés massa alt i amb una rematada a fora de Lovren. Dinamarca no s'arronsava i va poder marcar amb un xut de Braithwaite aturat per Subasic.

A la represa, amb els canvis, Croàcia no hi va sortir guanyant i el joc cada vegada era més confús. Cap dels dos equips no va sovintejar la porteria contrària fins al tram final, en què Dinamarca va arribar en millor forma i va avisar amb un xut de Schöne i un altre de Braithwaite que van anar a fora de poc.

A la pròrroga va seguir la mateixa tendència. Els quatre canvis van descol·locar Croàcia, amb un Rakitic massa endarrerit. Age Hareide, el tècnic danès, va fer entrar Sisto i el jugador del Celta va crear perill amb dos xuts.

Els penals s'haurien pogut evitar a cinc minuts del final. Rebic trenca la defensa, dribla Schmeichel i, quan es disposa a marcar, és travat per Zanka Jörgensen. El col·legiat, sorprenentment, no l'expulsa i, a sobre, el porter del Leicester para el penal a un nerviós Modric.

Arriba la tanda i tots dos equips fallen el primer i el quart llançaments. El cinquè decidirà. Subasic atura el seu tercer penal, a Nikolai Jörgensen, i un fiable Ivan Rakitic no tremola i dona a Croàcia un bitllet molt suat als quarts de final.