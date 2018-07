Sergio Ramos: «Com a capità estic orgullós perquè ho hem donat tot»

«Fa molt mal, però que ningú dubti de que ho tornarem intentar, altre i altre cop. Alguns se n´aniran i d´altres tornaran, però tots defensarem aquesta samarreta amb passió i respecte. En les derrotes és quan més orgullós estic de ser espanyol».

«Això és duríssim, sempre que t´eliminen d´un Mundial és dolorós. L´equip ha fet tot el possible, teníem ganes de reivindicar-nos com a selecció i no ha pogut ser», va senyalar el defensa espanyol.

«Crec que hi ha equip per seguir somiant, a pesar de totes les crítiques, de les preguntes que hem generat a la fase de grups. Hem tornat a reivindicar-nos com a equip», va destacar.

«Tant de bo poguéssim tornar a disputar en grans campionats, Eurocopes i Mundials i que aquesta generació, a pesar de que hi han jugadors que tornen i d´altres que se´n van, ho facin amb aquest orgull a la hora de representar aquest escut, que jo crec que ho hem fet amb moltes ganes», va finalitzar Ramos, emocionat.