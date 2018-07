Bèlgica reacciona a temps i passa a quarts en el descompte

Fellaini s´eleva per sobre dels defenses japonesos per marcar el 2-2

Fellaini s´eleva per sobre dels defenses japonesos per marcar el 2-2 SERGIO PEREZ/reuters

La selecció de Bèlgica va aconseguir anit l'accés als quarts de final del Mundial després de vèncer el Japó amb un gol en l'últim minut del descompte de Nacer Chadli, autor de la remuntada dels futbolistes que entrena el català Robert Martínez. Quan restaven només 25 minuts per acabar el partit, els europeus perdien 0-2 davant d'una de les revelacions del torneig.

Els diables vermells van patir més del compte davant Japó, que va clavar dues garrotades als belgues amb els gols de Genki Haraguchi i Takashi Inui. No obstant això, Bèlgica va reaccionar quan el combinat nipó assaboria la victòria: Jan Vertonghen i Marouane Fellaini, de cap, van empatar el partit abans que Chadli, amb un gol en l'última jugada, culminés un contraatac i la remuntada del seu equip, rival del Brasil per un lloc a semifinals.

La selecció europea segueix amb la seva ratxa de partits sense perdre: en suma 23. I això que va ser Japó qui va començar avisant, amb un xut de Shinji Kagawa des de fora de l'àrea. Per part seva, Bèlgica va viure els seus millors minuts a l'equador de la primera part, quan es va acostar amb més perill a l'àrea rival. Però no tenia encert.

El control belga de la primera meitat no va donar els seus fruits. I a la represa van rebre de gerros d'aigua freda amb el gol d'Haraguchi, en una contra, i d'Inau, amb un gran xut des de fora l'àrea. Entre mig, els belgues van intentar reaccionar amb una rematada de Hazard que es va estavellar al pal. Va ser un avís del lideratge que protagonitzaria el migcampista del Chelsea, el belga més clarivident.

Sense res a perdre, Bèlgica va canviar la seva mentalitat per fer-la més ofensiva. Lukaku va estar a punt de marcar de cap, però la seva rematada va marxar fora per poc. En canvi, just després, Verthongen va fer una gran vaselina per sobre del porter japonès, també amb el cap. I la insistència belga va tenir un premi més gran encara amb l'empat de Marouane Fellaini, acabat d'entrar al camp, també de cap.

Malgrat veure com l'empataven quan ja assaborien la victòria, els japonesos van tenir paciència i van estar a punt d'avançar-se de nou en el marcador. Honda va tornar a posar la por al cos a Bèlgica amb un xut de falta. I poc després, el migcampista japonès va servir un córner que va sentenciar el seu equip: Bèlgica va esvair el perill i va construir un ràpid contraatac, mil·limètric, que Chadli va culminar, quan només restaven 20 segons per jugar-se, i va salvar la seva selecció sobre la campana.