Iniesta s'acomiada d'Espanya amb una emotiva carta

L'excapità barcelonista Andrés Iniesta s'ha acomiadat de la selecció espanyola, després de participar al Mundial de Rússia, amb una carta oberta en la qual assenyala que estarà "Sempre amb la Roja" i dóna les gràcies a tots els estaments federatius.



Després d'haver dit adéu al FC Barcelona fa uns mesos, per emprendre una aventura al futbol japonès, l'internacional espanyol afrontava el Mundial de Sud-àfrica amb totes les expectatives de repetir l'èxit de Sud-àfrica, on un gol seu va donar a Espanya l'únic mundial que té en el seu historial.



Un dels jugadors més importants del futbol espanyol i de la selecció tanca després del partit de vuitens de final contra Rússia, un xoc en què Espanya va quedar eliminada als penals, un palmarès extraordinari: dues Eurocopes (2008 i 2012) i un Mundial (2010).





Aquesta és la carta oberta íntegra que ha dirigitals aficionats per acomiadar-se de la selecció:"Fa 14 anys que em vaig posar per primera vegada la samarreta de la nostra selecció. Tenia 15 anys i mai oblidaré aquest moment. Era el somni de la meva vida poder defensar els colors del meu país. És una cosa molt especial, no només un somni, també una gran responsabilitat. Durant tots aquests anys he intentat ser conscient del que significa i de donar el màxim perquè us sentíssiu orgullosos."Crec que he tingut la sort de poder viure una de les millors etapes del futbol espanyol, amb una generació de jugadors que han han estat i són excepcionals en tots els sentits. Hem aconseguit grans èxits, coses que tots somiàvem quan érem petits, però també hem tingut grans decepcions i hem viscut moments molt difícils. A tots, moltes gràcies per fer-me millor company i millor futbolista. Ha estat un orgull poder compartir amb tots vosaltres tots aquests anys"."Ara és el moment de fer un pas al costat. No ha estat una decisió gens fàcil, al contrari, porto molts mesos pensant en això. La il·lusió i les ganes de continuar són totals, però sempre he dit que acabaria fent el millor per a la selecció. El futur és apassionant, amb un grup de jugadors que són increïbles i que a partir d'ara em tindran com un aficionat més, donant-los suport incondicionalment. No tinc cap dubte que el que ve per davant serà meravellós i que es colliran grans èxits. El grup que hi ha és impressionant"."M'agradaria donar les gràcies a tota la Federació pel suport i tracte que m'han donat sempre durant aquests últims 19 anys, a tots els presidents, directius i empleats amb els quals he pogut conviure durant tots aquests anys"."He tingut la sort de tenir grans entrenadors durant tota aquesta etapa, amb especial afecte a Luis Aragonés, que em va fer debutar a la meva Albacete, i amb qui vam conquistar la primera Eurocopa en un torneig somiat. A tots ells gràcies per comptar amb mi, per la vostra confiança i per canviar el sentit del futbol espanyol: Luis, Vicent, Julen, Fernando i també Juan Santiesteban, Iñaki Sáez, Ufarte i Ginés"."A tots vosaltres, afició, gràcies, moltes gràcies pel vostre suport i afecte. Sempre amb la ROJA!""Finalment, m'agradaria agrair especialment a la meva família; gràcies pel vostre suport incondicional i per estar sempre al meu costat. Perseguim un somni i ho aconseguim".Una abraçada molt especial.