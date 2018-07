Suècia continua somiant i venç Suïssa amb molta solidesa i un gol de rebot

La Suècia post-Ibrahimovic segueix passejant la seva solidesa per tot Rússia. Després d'arribar al Mundial deixant fora Holanda en la fase de grups i Itàlia, a la repesca, i de liderar un grup del qual va quedar descavalcada Alemanya, el conjunt de Janne Andersson va assolir la seva millor fita des de les semifinals del 1994 i va derrotar Suïssa en un duel d'equips molt igualats i amb grans possibilitats de superar sostres en el Mundial. El joc dels escandinaus enganya. Semblen poc hàbils i només amb capacitat per treure pilotes de darrere com poden, però amaguen una capacitat física i tàctica enorme que els ha portat a ser entre els vuit millors del campionat. A més, van per la zona més tranquil·la del quadre i, per tant, arribats a aquest punt, són capaços de qualsevol cosa.

Opcions per a tots dos

Els suecs tenen un joc poc elaborat. Defensa de quatre, amb laterals poc donats a aventures ofensives; el doble pivot és de garanties. Ahir, un dels habituals suplents, el centrecampista dels Seattle Sounders Gustav Svensson, va entrar per substituir el sancionat Sebastian Larsson en un doble pivot en què mana Albin Ekdal. A les bandes, el treball de Victor Claesson i el virtuosisme no exempt de compromís de l'estrella de l'equip, el jugador del RB Leipzig Emil Försberg. I a davant, siderúrgia pura, la d'una parella que fa anys que juga junta a l'equip nacional i que destaca més per la seva força que per la seva tècnica. Ola Toivonen i Marcus Berg no són un exemple de qualitat, però el seu compromís amb la pressió és absolut.

Davant, un conjunt suís que, com sol passar amb Mèxic, sempre s'encalla al mateix estadi de la competició quan sembla que pot arribar més amunt. Ahir, a la primera part, Ekdal va disposar de la millor oportunitat amb una rematada després d'una centrada de Lustig que va anar alta.

Suïssa va tenir més la pilota, el 63% del total del temps, però els seus homes decisius no van estar encertats, sobretot Shaqiri. El gol no va arribar fins a l'equador de la segona part, quan Försberg va empalar un xut des de fora de l'àrea i la pilota va entrar a la porteria d'un excel·lent Sommer després d'un rebot desafortunat en Akanji. El tècnic suís va fer entrar els davanters Seferovic i Embolo i el primer va disposar d'una bona oportunitat. En l'últim minut, el VAR va determinar que una falta a Olsson era fora l'àrea quan l'àrbitre havia indicat penal, però el defensa Lang no es va escapar de l'expulsió.