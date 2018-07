VÍDEO | El marcador de futbol en viu més alt del món, situat a Dubai, captiva els visitants

L'icònic Burj Khalifa construït pel desenvolupador global Emaar Properties a Dubai, que compta amb el panell LED més alt del món instal·lat a la façana, és ara el marcador de futbol en viu més alt del món. Amb les eliminatòries finals acostant-se, els visitants i residents poden mantenir-se al dia dels marcadors dels partits en el campionat de futbol més popular del món que ara es mostraran a la pantalla LED del Burj Khalifa.

Incloent també la bandera del país que marqui el gol, el marcador s'actualitza en temps real perquè els amants del futbol puguin estar al corrent del que passa amb el teló de fons de la Font de Dubai, que és la més alta del món. Una veritable celebració de llum, el marcador de futbol en directe ha estat el centre d'atenció de tots, des que va començar el campionat mundial al juny.

Els visitants al Centre Dubai poden veure el marcador des de diferents punts, al llarg del passeig marítim de The Dubai Mall o des del parc Burj i més enllà. També poden seguir els partits en una carpa establerta en l'exquisit entorn de l'Armani Hotel Dubai, que marca la col·laboració d'Emaar amb la llegenda de la moda Giorgio Armani.

Burj Khalifa és al cor del Centre Dubai, el desenvolupament insigne de Emaar Properties, que va liderar estils de vida planejats estratègicament a Dubai. Emaar també té una presència global de ràpid creixement amb diversos desenvolupaments icònics en més de 16 països.

Actualment, Emaar està desenvolupant les ciutats del futur amb diversos mega-desenvolupaments, com Dubai Creek Harbour, Dubai Hills Estate, Emaar South i Emaar Beachfront. Dubai Creek Harbour serà la seu de l'emblemàtica Dubai Creek Tower.

El nou panell LED a la façana de Burj Khalifa utilitza tecnologia d'avantguarda per a albergar el marcador així com espectaculars mostres de llum. El Light Up 2018 Downtown Dubai, el primer esdeveniment d'aquest tipus celebrat a Nova York amb un espectacle resplendent que va hipnotitzar el món. Burj Khalifa compta amb més de 1,1 milions de píxels LED que s'utilitzen per als demostracions de llum i el marcador de futbol en viu.