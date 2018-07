Va esnifar amoníac Rússia contra Espanya?

Rússia ha tingut una notable participació a la Copa del Món 2018, celebrada al seu país. Malgrat caure a quarts de final, el combinat dirigit per Cherchesov ha caigut amb honors en els penals i ha deixat una gran impressió entre els seus aficionats.

Tot i això, una entrevista sorgida al diari alemany Süddeutsche Zeitung ha iniciat les sospites que els futbolistes russos haurien esnifat amoníac per millorar el seu rendiment. Aquest mitjà muniquès ha recollit les declaracions de la federació russa, que admetia que un dels suplents havia consumit aquesta substància, no prohibida, impregnada en cotó.

Tot i no ser un compost il·legal a l'hora de competir, l'amoníac proporciona beneficis com estimular la respiració o millorar el flux sanguini d'oxigen. El mitjà sensacionalista Bild, que apunta als partits contra Espanya i Croàcia, ha sumat com a prova d'aquesta activitat dels jugadors russos unes imatges en què se'ls veu fregant-se el nas al descans.