Robert Martínez, un català és l'home de moda

És Bob, Robert o Roberto, depèn del lloc del món on sigui, però Martínez (Balaguer, 1973) sobretot és l'entrenador de moda, ara al capdavant de la selecció de Bèlgica, un tècnic que d'aquí a uns dies farà 45 anys i ha aconseguit el reconeixement del futbol.

Nascut a Balaguer, Robert Martínez va mamar el futbol des de petit a casa i va rebre els primers ense-nyaments del seu pare, Roberto, que durant 12 anys va dirigir l'equip de la localitat a Tercera Divisió. Als 16 anys va acceptar una oferta per jugar a les categories inferiors del Saragossa: cinc anys després tornava a casa.

Amb dubtes sobre el seu futur professional, Robert Martínez va pensar que encara li quedaven moltes coses per fer. Va aprofitar el temps a Saragossa, va iniciar estudis de fisioteràpia i va fer els seus primers passos com a entrenador de l'equip femení de l'escola de fisioteràpia de la capital aragonesa.



Un pioner en molts aspectes

En una entrevista a la revista Panenka, la seva mare, Amor Montoliu, recordava que el Robert sempre va ser el primer en tot. El primer a declarar-se objector de consciència a Balaguer, el primer espanyol a triomfar a les Illes Britàniques, el primer a marcar un gol a la FA Cup i també el primer a fer jugar un equip britànic com si els jugadors s'haguessin criat a la Masia.

I és que Robert Martínez ha begut de les fonts tàctiques de Víctor Fernández al Saragossa, de Johan Cruyff al Barça o de John Benjamin Toshack a la Reial Societat. Com a cruyffista convençut, Bob Martínez té també Pep Guardiola com a referent. El tècnic balaguerí és dels que consideren que en el futbol hi ha sempre una segona oportunitat, i les ha concedit a nombrosos jugadors des del moment en què ell també les va tenir.



El salt a Anglaterra

Als 21 anys, de tornada a casa després d'haver jugat al filial del Saragossa i d'haver debutat a Primera Divisió, va rebre la trucada d'un representant de Dave Whelan, el propietari de la marca JBB i del Wigan Athletic. Va signar per aquell club juntament amb dos jugadors més del filial saragossista: Jesús Seba i Isidro Díaz.

Des de llavors, ha anat complint etapes, tant com a jugador com a les banquetes. Com a futbolista va patir per la seva tècnica en un futbol basat en el joc directe per la influència del rugbi. Va jugar al Wigan, al Motherwell, al Walsall, al Swansea i al Chester, fins que el febrer del 2007 el Swansea gal·lès el va fer entrenador-jugador.

Sempre recorda que aquell dia de febrer va perdre una aposta que tenia amb el seu pare per veure qui dels dos jugaria més temps.

El Swansea li va donar la primera oportunitat (2007-08), però el Wigan va tornar a confiar en ell. Durant els cinc anys amb els Latics (2008-2013) va guanyar la FA CUP. Després, va signar per l'Everton (2013-16) i l'agost del 2016 va substituir Marc Wilmots com a seleccionador belga. Un any després s'havia classificat per disputar el Mundial de Rússia, on ara és el tècnic revelació de l'equip revelació.



La trucada del United

Molts analistes anglesos es van posar les mans al cap quan el 2011 va descartar ser l'ajudant de Sir Alex Ferguson al Manchester United. Però no va poder ser, no ho va acceptar. Asseguren que Ferguson li va deixar un missatge al mòbil, però Robert Martínez només fa servir el telèfon una hora al dia i va trigar una setmana a escoltar el missatge i tornar-li la trucada. També va rebutjar una oferta del Liverpool. En aquella època, el català volia tornar al Wigan tot el que li havia donat. I ho va aconseguir.

Futbolísticament, Martínez és un enamorat del joc de toc. «Acostuma a reconèixer obertament en públic que és un tècnic cruyffista, però amb mi no presumia de ser un fan incondicional del meu pare, i això diu molt del seu caràcter humil», explicava Jordi Cruyff, amb qui va coincidir a Anglaterra. Després d'haver arribat fins a la penúltima ronda en un Mundial, Bob, Robert o Roberto està disposat a continuar fent història.