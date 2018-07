La maduresa de França posa a prova la valentia de Bèlgica

França i Bèlgica disputaran aquest vespre (20h, Telecinco) la primera semifinal del Mundial, gairebé una final anticipada pel joc i per les sensacions de les dues millors seleccions del torneig pel seu rendiment. Un enfrontament sense un favorit clar per acabar aconseguit el premi més gran: la final. Una última estació ja coneguda pels francesos però que seria històrica per als belgues.

De Sant Petersburg en sortirà el primer finalista, després d'un camí dur per un costat del quadre que va ajuntar les grans favorites. França torna a ser entre les millors, amb el ferm projecte que dirigeix Didier Deschamps des de la banqueta, i amb Griezmann i Mbappé com a estilets sobre la gespa.

Per la seva part, la Bèlgica deRobert Martínez van culminar divendres davant Brasil la seva entrada triomfal a l'aparador d'una gran cita. El tècnic català va aconseguir el salt tan reclamat a la qualitat belga, que durant molts tornejos havia estat la gran decepció i que ara ha passat de tapada a candidata.