Croàcia guanya a la pròrroga i passa a la final del Mundial

Croàcia s'ha classificat per primera vegada en la seva història per a la final de la Copa del Món en imposar-se per 2-1 a Anglaterra després d'una pròrroga, a la qual s'ha arribat gràcies a un gol d'Ivan Perisic, i en la qual ha sentenciat Mario Mandzukic.

El davanter de l'Inter de Milà, molt ràpid per avançar-se a la defensa anglesa, ha equilibrat als 68 minuts el matiner gol de Kieran Trippier (minut 5), que ha batut a Danijel Subasic amb un precís llançament de falta.

A la pròrroga un toc de cap cap enrere del propi Perisic l'ha aprofitat l'infatigable Mandzukic per signar el 2-1 i enviar Croàcia a la final de diumenge, també a l'estadi Luzhniki de Moscou.

La selecció balcànica, que disputava la seva tercera pròrroga seguida després d'eliminar en dues tandes de penals Dinamarca i Rússia, s'enfrontarà a la final a França, que dimarts va vèncer a Bèlgica per 1-0.