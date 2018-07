França, el campió més antipàtic

En el futbol, i en l'esport en general, no existeixen les injustícies. El que guanya sol ser perquè ha dut a terme la seva feina millor que l'oponent d'alguna manera o altra. Però si alguna actuació mereix el premi a la poca fortuna últimament, aquesta és la de Croàcia ahir.

La Ventafocs de la final del Mundial va proposar més, va dominar i va tenir més oportunitats que la gasiva França, la mateixa de tot el campionat, la que reflecteix la imatge del seu entrenador, Deschamps, quan era jugador. Però els gals, que segurament encara recordaven el desencís de perdre la final de l'Eurocopa de fa dos anys a casa, van ser més pràctics que mai, i també més recompensats del que mereixien, i es van endur una Copa del Món que havia de ser balcànica, per joc i per intenció.

Crim i càstig



Perquè els croats no van semblar estar afectats per les tres pròrrogues seguides disputades dies enrere. Van sortir disposats a tot. En el primer període, un imperial Rakitic servia de llançador per als extrems Perisic i Rebic, que feien anar de corcoll la defensa francesa. El jugador de l'Inter, sobretot, va ser el més perillós: va posar a prova Pavard en tot moment i va arribar a rematar, però sense crear perill a Lloris. Els balcànics van arribar fins a cinc vegades en el primer quart d'hora, però França va treure partit d'una errada arbitral i de l'excés de fortuna per avançar-se.

Griezmann es llança a la piscina davant de Brozovic. Pitana, a qui la final va venir gran per totes bandes, indica la falta inexistent. El mateix davanter de l'Atlètic la llança i Mandzukic, en l'intent d'evitar la rematada de Varane, es fa gol en pròpia porta. Crim, el de Griezman, i càstig, un autogol injust.

Però Croàcia va reaccionar. Vida va rematar de cap a fora, Rakitic va enviar una volea massa alta i França es tornava a atrinxerar al seu camp, del qual només havia sortit en l'acció del gol. Per un moment, el futbol va ser just i va arribar l'empat. Rakitic penja una falta a l'àrea, la toquen successivament de cap Vrsaljko, Lovren i Vida, la pilota cau a peus de Perisic, que la para amb la dreta i etziba un fort xut amb l'esquerra fora de l'abast de Lloris.

El VAR entra en acció



El gol va tranquil·litzar Croàcia, que va descansar una estona, tot i que mantenia el domini. Però deu minuts després va arribar un altre cop dur. Un xut de Lloris a ningú es converteix en córner perquè Vida està mal col·locat i refusa enrere sense mirar. El servei el fa Griezmann, Umtiti no hi arriba i, just darrere, Perisic toca la pilota amb la mà esquerra. Pitana no indica res, però entre les protestes dels francesos i els avisos de la sala VAR, se'n va a consultar la repetició. Quan torna al camp és per indicar, amb justícia, el penal. Griezmann el transforma i Croàcia ha de tornar a remar.

I fins al descans ho fa amb ganes d'empatar. Primer Rebic no arriba a una deixada de Mandzukic i, fins al descans, el mateix davanter de la Juventus, Vida i Perisic s'acosten al 2-2, però no encerten a rematar i els dos equips marxen al vestidor amb la sensació que el que ha passat no és normal.

França era conscient que no es podia mantenir tan a darrere durant tot el partit i va sortir a mossegar a la represa, amb una rematada de Griezmann massa fluixa. Però va ser un miratge. Croàcia va tornar a anar a l'atac i Rebic va aprofitar una passada a l'espai de Rakitic per posar a prova Lloris. El jugador del Barça era el canalitzador del joc del seu equip i, poc després, Vida no va arribar a una centrada i Vrsaljko va rematar massa alt.

Els millors minuts de França



Els croats es començaven a cansar d'atacar tant i no marcar i, inconscientment, van començar a endarrerir-se. França va saber que era el seu moment i va buscar la seva millor arma, la velocitat de Mbappé, que va obligar a Subasic a sortir als seus peus per evitar el tercer gol. Perisic encara va tornar a avisar, però en sis minuts es va acabar tot. Pogba va iniciar i va acabar la jugada del 3-1. El millor jugador del seu equip en aquest campionat va enviar una pilota llarga a Mbappé. Aquest va superar Strinic i va centrar enrere. Hi va haver una sèrie de rebots, Modric va perdre la pilota de vista i Pogba, que havia arribat a l'àrea, va enviar l'esfèrica lluny de l'abast de Subasic.

Al minut 60, Brozovic va evitar la rematada de Griezmann, però en ple atac francès va arribar el quart. Mbappé caça una esfèrica a la frontera de l'àrea i remata fort i al pal curt per superar un Subasic massa ubicat a la seva esquerra. El càstig per als croats estava sent massa dur i injust, però encara hi van posar més orgull. Sobretot, quan tres minuts més tard, el porter francès Lloris, en un excés de confiança, va emular les millors èxits de Karius, el seu col·lega del Liverpool i va voler driblar Mandzukic. Aquest va posar el peu i va fer un gol tan estúpid, com estèril.

Croàcia encara disposava de més de vint minuts per anotar un gol que li donés esperança, però Deschamps es va tancar encara més amb Tolisso al mig del camp i, excepte per un xut de Rakitic massa creuat, ja no va patir més.