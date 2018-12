Món Sant Benet acull la primera edició del seu Pessebre Vivent

Un pessebre del segle XXI en un monestir del segle X. Amb aquest leitmotiv com a punt de partida, Món Sant Benet acollirà, aquestes festes, la primera edició del seu Pessebre Vivent. Una proposta ambiciosa que combinarà la representació de les escenes clàssiques per part d'un centenar d'actors amb l'aplicació d'efectes d'última generació com videoprojeccions.



La proposta, que ja fa mesos que es treballa, compta a la direcció artística amb l'actriu Tàtels Pérez que, amb el suport de Sara Manzano a la producció, ha assumit el repte de traslladar un clàssic pessebre vivent a l'ambientació típica de l'època medieval. Així, el públic trobarà en la proposta, a banda dels personatges tradicionals típics de qualsevol pessebre, altres protagonistes poc habituals, com per exemple els monjos benedictins. «El pessebre és una proposta nadalenca que parteix de l'objectiu de mostrar el monestir d'una manera diferent al format habitual de les visites», explica Tàtels Pérez que, afirma, que la iniciativa esdevindrà una de les cites importants del calendari d'activitats de Món Sant Benet.



El Pessebre, l'únic de tot Catalunya que es realitza dins d'un monestir recrearà les escenes tradicionals pròpies (les rentadores, l'anunciació als pastors, el naixement, l'anunciació, els tres reis,...) però adaptant el vestuari, l'atrezzo i les situacions a l'època medieval, donant al projecte una singularitat especial. De fet, des del plantejament de la proposta es va tenir clar que es volia apostar per una estètica personal i pròpia i, per això, s'ha comptat amb la modista Dolors Baró, experta en vestuari de l'època, que ha realitzat una important tasca de documentació per elaborar un vestuari fet a mida pel pessebre. Juntament amb la cosidora, Anna Grau, han estat una de les peces clau per donar forma a l'activitat.



Una proposta per despertar els sentits

Un muntatge escenogràfic específic permetrà la recreació d'ambients eteris, com la presència d'àngels, o situacions quotidianes que combinen projeccions amb el treball dels actors i actrius. El Pessebre Vivent de Món Sant Benet vol ser una experiència sensorial que embolcalla al visitant i el trasllada a una altra època a través de tots els seus sentits. La vista, és clar, però també l'olfacte, a través d'un joc d'olors en diferents punts del recorregut i la oïda amb música coral en directe. El pessebre comptarà amb la participació del cor d'homes Lupulus Emsembla que interpretarà, en directe, cants gregorians.



El gust tindrà també el seu paper protagonista amb la presència de la Taverna a l'inici i el final del recorregut a on es podran degustar begudes calentes i, qui tingui gana, fer-hi un mos.



La implicació d'institucions i entitats de la comarca

Un dels aspectes més bonics de la iniciativa és la implicació d'institucions i entitats de la comarca que arrelen el pessebre a la seva gent i al territori. En aquest sentit, el Pessebre ha comptat amb la complicitat d'associacions com el Mijac, la Catequesi o la Parròquia de Sant Fruitós i grups com la coral Lupulus Emsembla. Així mateix, institucions com el Museu de Sant Fruitós i el particular Josep Iglesias del Mas Brucardes, han cedit peces històriques per ajudar en l'ambientació del pessebre. També la Granja Escola Les Pedreres de Sant Fruitós de Bages col·labora aportant alguns animals de granja a la proposta (xais, gallines, oques, conills,...).



La primera edició del Pessebre se celebrarà els propers 26, 29, 30 de desembre i 1 de gener i s'han programat 4 sessions diàries per poder assistir-hi: 18.00h, 18.45h, 19.30h i 20.15. Les entrades ja estan a la venda a la web de Món Sant Benet, i també es podran comprar a la taquilla els dies de les sessions. El preu de l'entrada per adult és de 9 euros i de 5 pels infants entre 3 i 12 anys. Es poden consultar descomptes per grups.