Regió7 convida a jugar a la Llumineta de Reis, amb un premi per valor de 100 euros

Regió7 convida a participar per quart any els seus lectors en un sorteig de cara a les festes de Nadal amb què el guanyador aconseguirà un premi per un valor aproximat de 100 euros. Es tracta de la Llumineta de Reis, i es jugarà en combinació amb les dues darreres xifres del sorteig del Nen, el proper 6 de gener. El dimarts 9 de gener es publicarà el nom del guanyador.

Qui hi vulgui participar només s'ha de registrar com a usuari al web www.regio7.cat (si encara no ho és). Un cop dins, podrà entrar a l'espai de la Llumineta de Reis, que trobarà a la portada de la web, i escollir, de franc, un dels cent números que hi ha (cada usuari es podrà registrar només un cop i triar un sol número, però amb la seguretat que totes les caselles tindran opció a premi).

Per altra banda, cada una de les caselles correspon a una empresa, establiment o negoci, que són els que oferiran el regal per un valor aproximat de 100 euros. Si hi ha més d'una persona inscrita en aquella mateixa casella, es farà un sorteig per triar el guanyador.

El regal dependrà de la casella premiada, i pot ser des d'un lot de productes per comprar en aquell establiment fins a despeses en àpats o en estades, entre d'altres.

El que es pot assegurar és que totes les caselles de la llumineta, tenen opció a premi, ja que de les caselles que no tinguin cap empresa assignada se'n fa càrrec Regió7.

Per a més informació podeu trucar al telèfon 93 877 22 33 o consultar les bases a la web.