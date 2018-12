Torrons d'alga Nori o de Toffe, algunes de les novetats creades a Agramunt per aquest Nadal

Els torrons d'Alga Nori, de Te Matcha, de Toffe i d'Ametlla Macrona, amb la seva versió Soufflé, són algunes de les novetats que han estat creades a Agramunt (Urgell) per aquestes Festes de Nadal. La firma artesana Torrons Vicens les va presentar en la passada Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d'aquesta localitat el passat mes d'octubre. El torronaire Albert Lluch ha explicat a l'ACN que esperen que siguin unes propostes on el ''consumidor noti un canvi radical perquè són torrons absolutament trencadors''. Altres firmes com Torrons Alemany, d'Os de Balaguer (Noguera), aposten per potenciar ''clàssics'' com el torró més blanc del mercat: el torró dur imperial, que ha estat premiat per primer cop amb dues estrelles als premis internacionals 'Great Taste Awards'.

Torrons Vicens s'ha aliat un any més amb el xef pastisser Albert Adrià per crear dues de les sis noves varietats que ha tret al mercat: el Torró d'Alga Nori i el Torró de Te Matcha. El primer està elaborat amb praliné de sèsam i cruixent d'alga nori, una varietat singular i molt ambiciosa que ofereix contrastos de sabors i textures. El de Te Matcha està preparat a base de praliné de te Matcha amb gominola de yuzu.

Les altres quatre propostes novedoses d'aquest any de la firma agramuntina són creacions exclusives del mestre torronaire Àngel Velasco i tenen com a ingredient protagonista el Toffee. Es combina amb diferents fruits secs com els pistatxos, els pinyons o l'ametlla marcona. Per última, hi ha una varietat consistent en l'elevació de la unió del toffee i l'ametlla marcona a la versió soufflé.

Àngel Lluch, de Torrons Vicens, ha explicat que estan potenciant l'exportació i un dels mercats ''més forts'' és l'asiàtic. S'han trobat que els demanen productes ''personalitzats encarats al seu mercat'' i per això enguany s'han llençat amb creacions com el d'alga nori. Vicens ha obert punts de venda de torró a Japó i Corea. Així mateix, Lluch remarca que d'aquests tipus de torrons no se'n poden fer grans quantitats perquè ''s'han de tractar amb molta cura ja que els productes asiàtics no els tenim gaire a l'abast''. Entre un 25 i un 30% de la facturació de la firma d'Agramunt es fa a través de l'exportació a tot el món.

Clàssics a Torrons Alemany d'Os de Balaguer, que preveu produir 70 tones



De la seva banda, a Torrons Alemany s'està produint aquests dies una sèrie limitada del torró més blanc del mercat: el torró dur imperial. Es tracta d'un clàssic d'aquesta empresa familiar de cinc generacions que, aquest any ha estat permiat per primer cop amb dues estrelles als premis internacionals 'Great Taste Awards', considerats els Oscar de l'alimentació gourmet.

A l'obrador d'Alemany també s'hi elaboren aquests dies el torró de crema torrada i el torró tou granulat, a més del bombó d'ametlla, que un any més, formen part de les caixes 'Art i Torró de col·lecció' il·lustrades per artistes del Montsec i que estan concebudes com un regal gourmet de Nadal. Alemany preveu produir unes 70 tones de torró aquesta campanya.