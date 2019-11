Els estils de decoració de Nadal d'aquest 2019: el kitsch, el funcional i el luxós urbà

Més de 2.500 floristes i decoradors d'arreu de l'Estat no han faltat aquest diumenge a la seva cita a Mercabarna-flor per conèixer les noves tendències de Nadal. En aquesta 36a edició s'ha pogut constatar com la decoració nadalenca tradicional està veient amenaçat el seu regnat davant l'aparició de tres nous estils com són el kitsch (que vol fer-se notar a base de colors cridaners, abundància de materials i estil vintage), el funcional (més minimalista i sobri) i el luxós urbà, que combina materials de qualitat amb gran ús dels colors daurats i vermells tradicionals. "Les propostes d'ornamentació nadalenca que s'han elaborat avui a Mercabarna-flor pretenien donar a conèixer a floristes i decoradors nous productes, tècniques i tendències nacionals i internacionals que els ajudin a vendre més flors, plantes i complements durant aquestes festes", ha afirmat el director general de Mercabarna-flor, Josep Tejedo.

La tendència més trencadora clarament és l'estil kitsch, que pretén trencar convencionalismes i cridar l'atenció barrejant colors estridents o àcids amb tons clars, com el rosa xiclet amb el blau cel o el vermell viu amb el verd poma. En aquesta tendència s'usen molts materials 'retro', com boles de Nadal antigues, o elements trencadors, com per exemple, ninos de neu de color rosa brillant. En la decoració nadalenca kitsch els ornaments són molt variats: filferros, pells sintètiques, vidre, papers acolorits, plàstics i un llarg etcètera.

Pel que fa a l'estil funcional, es tracta d'un estil nadalenc més minimalista i sobri. Segons Mercabarna-flor es caracteritza per la combinació de flors o plantes amb pocs colors, decorades amb ornaments, com boles o estrelles de tons metàl·lics (alumini, bronze, plata, ferro oxidat, or vell), combinades amb espelmes, fustes o teles de tons càlids, per trencar la fredor d'aquesta tendència funcional. També s'utilitzen peces decoratives vintage i materials reciclats. Finalment, el luxós urbà aposta per una decoració nadalenca recarregada i més clàssica. On les flors i verds ornamentals i els tradicionals avets es decoren amb daurats, velluts, materials pesants i de qualitat, com canelobres o guarniments brillants.

Seguint aquests estils, cinc de les millors escoles d'art floral d'Espanya han decorat taules de Nadal, partint d'una caixa de materials sorpresa subministrada per Mercabarna-flor. En paral·lel, les reconegudes artistes internacionals Gabriela Salazar i Natalia Zhizhko, del Regne Unit i Rússia, respectivament, han realitzat tota mena d'originals treballs florals per guarnir l'interior de llars, restaurants, hotels i altres locals comercials per Nadal.