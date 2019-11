Nadal 2019 a Manresa: l'encesa dels llums es farà el 30 de novembre

Des de fa dies, els llums de Nadal ja estan a punt als principals carrers de la capaital del Bages, esperant que arribi el dia i l'hora que comencin a brillar. Enguany, l'encesa dels llums de Nadal de Manresa es farà el dissabte 30 de novembre. No hi ha previst cap acte formal.

El carrer d'Àngel Guimerà tindrà aquestes festes una il·luminació especialment singular. Pel tipus de llums i per on s'instal·laran. Tindran forma de tendal i, per primera vegada, només guarniran els comerços que els paguen, a diferència dels anys precedents, en què, tot i només col·laborar-hi uns quants establiments, els llums es posaven al llarg de tot el vial entre Crist Rei i la Muralla del Carme, de manera que en podien gaudir els que pagaven i també els que no.

Els comerços del nucli del Centre Històric de Manresa han tornat a confiar la instal·lació dels llums de Nadal al proveïdor que l'any passat els va deixar sense. Amb la particularitat que aquest cop la major part del decorat nadalenc ja s'ha instal·lat. S'han fet algunes proves i de moment funciona. En alguns casos els llums ja van quedar penjats a final d'octubre.

Un gran ninot a Crist rei



L'estrella de la il·luminació nadalenca de l'any passat va ser el cub gegant que es va instal·lar a Crist Rei. Enguany se substituirà per un ninot de neu també gegant de 8 metres d'alçada i 6 de diàmetre. Es col·locarà passada la Fira de Sant Andreu.

A banda, hi haurà un cub il·luminat a la rotonda de la plaça de la Creu.

On s'ubiquen els arbres de Nadal?



A més dels llums esmentats, aquest 2019 hi haurà arbres de Nadal a la Plana de l'Om, plaça Major i Bonavista. També s'instal·larà un arbre de Nadal a l'entrada sud, al Pont Vell.