Cinc idees per fer un calendari d'advent fàcil a última hora

Aquest cap de setmana entrem ja al desembre, i ja comença a ser moment de preparar l'esperat Nadal, muntant l'arbre, col·locant el Betlem, etc.

Per a amenitzar l'espera als més petits de la casa fins al dia 24 de desembre, una bona idea és apuntar-nos a la moda dels calendaris d'advent, que tenen el seu origen a Alemanya. A la fi del segle XIX els evangelistes pintaven a la porta de casa 24 ratlles amb guix i cada dia permetien als més petits esborrar una.

Els actuals calendaris d'advent contenen un pla o un regal per als nens per cada dia i són una tradició preciosa que recordaran tota la seva vida. Anar a la neu, donar una joguina o escriure la carta als Reis Mags són algunes bones idees per a introduir en els calendaris d'advent, en els quals és costum també ficar algunes xocolatines o caramels.

A continuació, et deixem cinc idees per a fer un calendari d'advent fàcil a última hora, per si t'apuntes a aquesta tradició que cada vegada té més adeptes:

Calendari d'advent amb sobres

Calendari d'advent amb bosses

Calendari amb suro i cartulines

Calendari d'advent amb regals